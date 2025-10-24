Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"
25 октября в Украине будут действовать отключения электроэнергии с 07:00 до 23:00, охватывая от 1 до 2 очередей. Ограничения также коснутся промышленных потребителей с 08:00 до 23:00.
Завтра в Украине будут действовать отключения с 07:00 до 23:00. Как сообщили в Укрэнерго, отключать будут от 1 до 2 очередей, передает УНН.
Завтра, 25 октября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты
Графики почасовых отключений:
с 07:00 до 23:00 – объемом от 1 до 2 очередей.
Графики ограничения мощности:
с 08:00 до 23:00 – для промышленных потребителей.
Объем применения ограничений может измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!
Тем временем ДТЭК обнародовал графики отключений на 25 октября для Днепропетровщины, Киевщины и Киева.