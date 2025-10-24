Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"
25 жовтня в Україні діятимуть відключення електроенергії з 07:00 до 23:00, охоплюючи від 1 до 2 черг. Обмеження також торкнуться промислових споживачів з 08:00 до 23:00.
Завтра в Україні будуть діяти відключення з 07:00 до 23:00. Як повідомили в Укренерго, вимикати будуть від 1 до 2 черг, передає УНН.
Завтра, 25 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Графіки погодинних відключень:
з 07:00 до 23:00 – обсягом від 1 до 2 черг.
Графіки обмеження потужності:
з 08:00 до 23:00 – для промислових споживачів.
Обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!
Тим часом ДТЕК оприлюднив графіки відключень на 25 жовтня для Дніпропетровщини, Київщини та Києва.