17:15 • 5450 перегляди
Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
16:33 • 7440 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
15:19 • 12174 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
14:29 • 17531 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
12:52 • 16871 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
12:47 • 32748 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:17 • 23562 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
24 жовтня, 12:13 • 19263 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 27420 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 70619 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"

Київ • УНН

 • 5442 перегляди

25 жовтня в Україні діятимуть відключення електроенергії з 07:00 до 23:00, охоплюючи від 1 до 2 черг. Обмеження також торкнуться промислових споживачів з 08:00 до 23:00.

Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"

Завтра в Україні будуть діяти відключення з 07:00 до 23:00. Як повідомили в Укренерго, вимикати будуть від 1 до 2 черг, передає УНН.

Завтра, 25 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти 

- йдеться у повідомленні.

Графіки погодинних відключень:

з 07:00 до 23:00 – обсягом від 1 до 2 черг.

Графіки обмеження потужності:

з 08:00 до 23:00 – для промислових споживачів.

Обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо! 

- резюмували в Укренерго.

У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергу22.10.25, 15:54 • 49148 переглядiв

Додамо

Тим часом ДТЕК оприлюднив графіки відключень на 25 жовтня для Дніпропетровщини, Київщини та Києва.

Антоніна Туманова

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
ДТЕК
Укренерго
Україна
Київ