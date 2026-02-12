Завтра по всей Украине планируют отключать свет: какие ограничения будут действовать

Во всех областях Украины завтра планируют отключать свет в течение суток, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 13 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)