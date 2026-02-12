Завтра по всей Украине планируют отключать свет: какие ограничения будут действовать
Киев • УНН
13 февраля по всей Украине будут применяться графики почасовых отключений света и ограничения мощности для промышленных потребителей. Это связано с последствиями российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.
Во всех областях Украины завтра планируют отключать свет в течение суток, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 13 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
Как сообщили в компании, причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
рф целенаправленно ударила по энергетике, в Киеве, Одессе и Днепре перебои с теплом, до 300 тыс. одесситов без воды12.02.26, 10:06 • 4510 просмотров