Завтра по всій Україні планують вимикати світло: які обмеження будуть діяти

Ексклюзив
16:21 • 5314 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
16:03 • 10662 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
14:09 • 12418 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
13:47 • 16525 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 17983 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 20312 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 22189 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 28159 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026
12 лютого, 08:30 • 74045 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 49295 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 41661 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 28793 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України13:20 • 12932 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto14:29 • 8240 перегляди
Рада готує сценарії виборів під час війни та вже обіцяє перший документ14:42 • 6490 перегляди
Публікації
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 28840 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 74017 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 65939 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 68619 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 76423 перегляди
УНН Lite
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto14:29 • 8310 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України13:20 • 12973 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 41700 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 36965 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 38551 перегляди
Завтра по всій Україні планують вимикати світло: які обмеження будуть діяти

Київ • УНН

 • 20 перегляди

13 лютого по всій Україні застосовуватимуться графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності для промислових споживачів. Це пов'язано з наслідками російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

Завтра по всій Україні планують вимикати світло: які обмеження будуть діяти

У всіх областях України завтра планують вимикати світло протягом доби, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 13 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) 

- йдеться у повідомленні.

Як повідомили у компанії, причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні 

- йдеться у повідомленні.

рф цілеспрямовано вдарила по енергетиці, у Києві, Одесі та Дніпрі перебої з теплом, до 300 тис. одеситів без води12.02.26, 10:06 • 4510 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Укренерго
Україна