Завтра по всій Україні планують вимикати світло: які обмеження будуть діяти

У всіх областях України завтра планують вимикати світло протягом доби, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 13 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Як повідомили у компанії, причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні