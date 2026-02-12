Завтра по всій Україні планують вимикати світло: які обмеження будуть діяти
Київ • УНН
13 лютого по всій Україні застосовуватимуться графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності для промислових споживачів. Це пов'язано з наслідками російських ракетно-дронових атак на енергосистему.
У всіх областях України завтра планують вимикати світло протягом доби, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 13 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
Як повідомили у компанії, причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
