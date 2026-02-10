Завтра по всей Украине будут отключать свет: какие ограничения будут действовать
Киев • УНН
11 февраля во всех областях Украины будут применять графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности. Причина – последствия российских атак на энергообъекты.
Во всех областях Украины завтра будут выключать свет. Как сообщили в Укрэнерго, будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности, передает УНН.
Завтра, 11 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
Как сообщили в компании, причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе – резюмировали в Укрэнерго.
