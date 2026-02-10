$43.030.02
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
16:55 • 3470 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
15:55 • 5210 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
13:08 • 12050 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
12:47 • 16966 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
12:43 • 13615 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
12:23 • 19524 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 09:19 • 16654 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 26781 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 35325 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
Завтра по всій Україні вимикатимуть світло: які обмеження будуть діяти

Київ • УНН

 • 60 перегляди

11 лютого в усіх областях України застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності. Причина – наслідки російських атак на енергооб'єкти.

Завтра по всій Україні вимикатимуть світло: які обмеження будуть діяти

В усіх областях України завтра будуть вимикати світло. Як повідомили в Укренерго, будуть діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності, передає УНН.

Завтра, 11 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) 

- йдеться у повідомленні.

Як повідомили у компанії, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні - резюмували в Укренерго.

На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА10.02.26, 18:55 • 3488 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна