Завтра по всій Україні вимикатимуть світло: які обмеження будуть діяти
Київ • УНН
11 лютого в усіх областях України застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності. Причина – наслідки російських атак на енергооб'єкти.
В усіх областях України завтра будуть вимикати світло. Як повідомили в Укренерго, будуть діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності, передає УНН.
Завтра, 11 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
Як повідомили у компанії, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні - резюмували в Укренерго.
