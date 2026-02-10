$43.030.02
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
15:55 • 2812 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
13:08 • 10767 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
12:47 • 15658 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
12:43 • 13123 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
12:23 • 18578 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 09:19 • 16462 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 26672 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 35199 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 30801 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
Публікації
Ексклюзиви
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА

Київ • УНН

 • 292 перегляди

За словами Синєгубова, ухвалено рішення про визнання обстановки, що склалася в енергетичній сфері Харківщини, надзвичайною ситуацією регіонального рівня.

На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА

У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергетичний сфері. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Регіон знаходиться під постійними ворожими обстрілами. З огляду на складну ситуацію, ухвалили рішення про визнання обстановки, що склалася в енергетичній сфері Харківщини, надзвичайною ситуацією регіонального рівня 

- повідомив Синєгубов після засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.

Додамо

За словами Синєгубова, під час засідання було вирішено ініціювати звернення до Кабінету Міністрів України щодо долучення Харківської області до урядового проєкту СвітлоДім.

У межах державної програми СвітлоДім жителям прифронтових територій надається можливість залучати додаткові фінансові ресурси для підвищення рівня енергетичної стійкості та безперебійного функціонування ключових систем життєзабезпечення багатоквартирних будинків: 

✔️держава надає допомогу від 100 до 300 тисяч грн для ОCББ, житлових та обслуговуючих кооперативів, управителів багатоквартирних будинків будь-якої форми власності;

✔️кошти можна витратити на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергообладнання;

✔️подати заявку можуть обʼєднання співвласників та управителі будинків онлайн через Дію, розглядає та схвалює заявки комісія при Мінрозвитку.

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП