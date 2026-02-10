На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА

У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергетичний сфері. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Регіон знаходиться під постійними ворожими обстрілами. З огляду на складну ситуацію, ухвалили рішення про визнання обстановки, що склалася в енергетичній сфері Харківщини, надзвичайною ситуацією регіонального рівня - повідомив Синєгубов після засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.

Додамо

За словами Синєгубова, під час засідання було вирішено ініціювати звернення до Кабінету Міністрів України щодо долучення Харківської області до урядового проєкту СвітлоДім.

У межах державної програми СвітлоДім жителям прифронтових територій надається можливість залучати додаткові фінансові ресурси для підвищення рівня енергетичної стійкості та безперебійного функціонування ключових систем життєзабезпечення багатоквартирних будинків:

✔️держава надає допомогу від 100 до 300 тисяч грн для ОCББ, житлових та обслуговуючих кооперативів, управителів багатоквартирних будинків будь-якої форми власності;

✔️кошти можна витратити на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергообладнання;

✔️подати заявку можуть обʼєднання співвласників та управителі будинків онлайн через Дію, розглядає та схвалює заявки комісія при Мінрозвитку.