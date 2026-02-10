На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Київ • УНН
За словами Синєгубова, ухвалено рішення про визнання обстановки, що склалася в енергетичній сфері Харківщини, надзвичайною ситуацією регіонального рівня.
У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергетичний сфері. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Регіон знаходиться під постійними ворожими обстрілами. З огляду на складну ситуацію, ухвалили рішення про визнання обстановки, що склалася в енергетичній сфері Харківщини, надзвичайною ситуацією регіонального рівня
Додамо
За словами Синєгубова, під час засідання було вирішено ініціювати звернення до Кабінету Міністрів України щодо долучення Харківської області до урядового проєкту СвітлоДім.
У межах державної програми СвітлоДім жителям прифронтових територій надається можливість залучати додаткові фінансові ресурси для підвищення рівня енергетичної стійкості та безперебійного функціонування ключових систем життєзабезпечення багатоквартирних будинків:
✔️держава надає допомогу від 100 до 300 тисяч грн для ОCББ, житлових та обслуговуючих кооперативів, управителів багатоквартирних будинків будь-якої форми власності;
✔️кошти можна витратити на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергообладнання;
✔️подати заявку можуть обʼєднання співвласників та управителі будинків онлайн через Дію, розглядає та схвалює заявки комісія при Мінрозвитку.