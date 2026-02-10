$43.030.02
17:08 • 176 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
16:55 • 922 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
15:55 • 3428 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
13:08 • 11071 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
12:47 • 16009 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
12:43 • 13260 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
12:23 • 18805 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
10 февраля, 09:19 • 16519 просмотра
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 26703 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 35230 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА

Киев • УНН

 • 924 просмотра

По словам Синегубова, принято решение о признании сложившейся в энергетической сфере Харьковщины обстановки чрезвычайной ситуацией регионального уровня.

В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА

В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня в энергетической сфере. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Регион находится под постоянными вражескими обстрелами. Учитывая сложную ситуацию, приняли решение о признании сложившейся обстановки в энергетической сфере Харьковщины чрезвычайной ситуацией регионального уровня 

- сообщил Синегубов после заседания региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Добавим

По словам Синегубова, во время заседания было решено инициировать обращение в Кабинет Министров Украины относительно присоединения Харьковской области к правительственному проекту СвітлоДім.

В рамках государственной программы СвітлоДім жителям прифронтовых территорий предоставляется возможность привлекать дополнительные финансовые ресурсы для повышения уровня энергетической устойчивости и бесперебойного функционирования ключевых систем жизнеобеспечения многоквартирных домов: 

✔️государство оказывает помощь от 100 до 300 тысяч грн для ОСМД, жилищных и обслуживающих кооперативов, управляющих многоквартирных домов любой формы собственности;

✔️средства можно потратить на закупку генераторов, аккумуляторов, инверторов и другого энергооборудования;

✔️подать заявку могут объединения совладельцев и управляющие домами онлайн через Дію, рассматривает и одобряет заявки комиссия при Минразвития.

Антонина Туманова

