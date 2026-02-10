В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА

В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня в энергетической сфере. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Регион находится под постоянными вражескими обстрелами. Учитывая сложную ситуацию, приняли решение о признании сложившейся обстановки в энергетической сфере Харьковщины чрезвычайной ситуацией регионального уровня - сообщил Синегубов после заседания региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Добавим

По словам Синегубова, во время заседания было решено инициировать обращение в Кабинет Министров Украины относительно присоединения Харьковской области к правительственному проекту СвітлоДім.

В рамках государственной программы СвітлоДім жителям прифронтовых территорий предоставляется возможность привлекать дополнительные финансовые ресурсы для повышения уровня энергетической устойчивости и бесперебойного функционирования ключевых систем жизнеобеспечения многоквартирных домов:

✔️государство оказывает помощь от 100 до 300 тысяч грн для ОСМД, жилищных и обслуживающих кооперативов, управляющих многоквартирных домов любой формы собственности;

✔️средства можно потратить на закупку генераторов, аккумуляторов, инверторов и другого энергооборудования;

✔️подать заявку могут объединения совладельцев и управляющие домами онлайн через Дію, рассматривает и одобряет заявки комиссия при Минразвития.