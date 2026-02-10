В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Киев • УНН
По словам Синегубова, принято решение о признании сложившейся в энергетической сфере Харьковщины обстановки чрезвычайной ситуацией регионального уровня.
В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня в энергетической сфере. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Регион находится под постоянными вражескими обстрелами. Учитывая сложную ситуацию, приняли решение о признании сложившейся обстановки в энергетической сфере Харьковщины чрезвычайной ситуацией регионального уровня
Добавим
По словам Синегубова, во время заседания было решено инициировать обращение в Кабинет Министров Украины относительно присоединения Харьковской области к правительственному проекту СвітлоДім.
В рамках государственной программы СвітлоДім жителям прифронтовых территорий предоставляется возможность привлекать дополнительные финансовые ресурсы для повышения уровня энергетической устойчивости и бесперебойного функционирования ключевых систем жизнеобеспечения многоквартирных домов:
✔️государство оказывает помощь от 100 до 300 тысяч грн для ОСМД, жилищных и обслуживающих кооперативов, управляющих многоквартирных домов любой формы собственности;
✔️средства можно потратить на закупку генераторов, аккумуляторов, инверторов и другого энергооборудования;
✔️подать заявку могут объединения совладельцев и управляющие домами онлайн через Дію, рассматривает и одобряет заявки комиссия при Минразвития.