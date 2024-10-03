Затягивание расследования дела против руководителя юрдепартамента НБУ может иметь негативные последствия для государства.

Руководитель юридического департамента Национального банка Украины (НБУ) Александр Зима находится под серьезным давлением в связи с уголовным производством, которое ставит под сомнение его способность занимать свою должность. Это дело связано с вероятным злоупотреблением служебным положением и возможными коррупционными действиями главным юристом НБУ, что может повлиять на доверие к ключевому финансовому учреждению страны, пишет УНН.

Контекст

В конце декабря 2023 года Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением главным юристом НБУ. Дело касается письма Нацбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком "Конкордом" против НБУ. В документе говорилось о четырех исках банка к НБУ, в которых "Конкорд" требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Они были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию. Стоит отметить, что Зима, кроме юридического департамента Нацбанка, возглавляет также Административный совет Фонда гарантирования вкладов физлиц.

По словам совладелицы "Конкорда" Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.

Спустя более 9 месяцев следователи ГБР передали дело главного юриста Нацбанка в Управление полиции в Печерском районе Киева. По мнению совладелицы "Конкорда" Юлии Соседки, таким образом правоохранители пытаются затягивать расследование.

"Такое поведение следственного органа свидетельствует о том, что кто-то использует административный ресурс, чтобы заблокировать рассмотрение дела по существу. Это подрывает справедливость процесса и препятствует защите моих законных прав, что вызывает серьезные сомнения в объективности и беспристрастности следствия", - отметила Юлия Соседка.

Она также сообщила, что следователи, несмотря на соответствующее решение суда, отказываются признавать ее потерпевшей по делу и добавила, что акционеры банка продолжат бороться за свои права.

В качестве главного юриста НБУ Александр Зима играет ключевую роль в обеспечении юридической поддержки и соответствия деятельности банка законодательству. Однако, компрометация из-за уголовного производства против него не только ставит под сомнение его профессиональную репутацию, но и влияет на общий имидж НБУ. В условиях, когда Украина находится под пристальным наблюдением международных организаций, включая МВФ, вопрос чистоты деловой репутации чиновников является крайне важным. Более того, международные партнеры во время переговоров постоянно подчеркивают необходимость увеличения усилий украинской власти по борьбе с коррупцией.

Наличие уголовного дела также может негативно повлиять на процесс реформирования финансового сектора и восстановления доверия международных организаций, поддерживающих Украину. Общество ожидает прозрачного рассмотрения ситуации, поскольку вопрос остается нерешенным, а национальные интересы могут быть под угрозой из-за возможного злоупотребления властью. Поэтому любые попытки затягивания, в частности, вероятными покровителями Зимы, вредит государству.

Очевидно, что дальнейшее пребывание скомпрометированного лица в должности будет вызывать вопросы относительно эффективности работы юридического департамента НБУ и его роли в обеспечении законности в финансовой системе страны.

Напомним

Ранее эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта в комментарии УНН отметил, что Зима имеет покровителя, а потому чувствует свою безнаказанность. По его словам, главный юрист Нацбанка Александр Зима - это человек, приближенный к главе НБУ Андрею Пышному. Именно поэтому он уверен, что его не будут преследовать в соответствии с действующим законодательством за допущенные нарушения.