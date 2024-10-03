Затягування розслідування справи проти керівника юрдепартаменту НБУ може мати негативні наслідки для держави.

Керівник юридичного департаменту Національного банку України (НБУ) Олександр Зима перебуває під серйозним тиском у зв’язку з кримінальним провадженням, яке ставить під сумнів його здатність обіймати свою посаду. Ця справа пов’язана із ймовірним зловживанням службовим становищем та можливими корупційними діями головним юристом НБУ, що може вплинути на довіру до ключової фінансової установи країни, пише УНН.

Контекст

У кінці грудня 2023 року Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем головним юристом НБУ. Справа стосується листа Нацбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за підписом Зими, яким він рекомендував Фонду відкликати позови, подані банком "Конкордом" проти НБУ. У документі йшлося про чотири позови банку до НБУ, у яких "Конкорд" вимагав скасувати штрафи на загальну суму майже 63,5 мільйона гривень. Вони були подані ще до того, як Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію "Конкорду" й увів туди тимчасову адміністрацію. Варто зазначити, що Зима, окрім юридичного департаменту Нацбанку, очолює також Адміністративну раду Фонду гарантування вкладів фізосіб.

За словами співвласниці "Конкорду" Олени Сосєдки, своїми вказівками Зима позбавив акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд.

Через понад 9 місяців слідчі ДБР передали справу головного юриста Нацбанку до Управління поліції в Печерському районі Києва. На думку співвласниці "Конкорду" Юлії Сосєдки, таким чином правоохоронці намагаються затягувати розслідування.

"Така поведінка слідчого органу свідчить про те, що хтось використовує адміністративний ресурс, щоб заблокувати розгляд справи по суті. Це підриває справедливість процесу і перешкоджає захисту моїх законних прав, що викликає серйозні сумніви щодо об'єктивності та неупередженості слідства", - зазначила Юлія Сосєдка.

Вона також повідомила, що слідчі попри відповідне рішення суду відмовляються визнавати її потерпілою у справі і додала, що акціонери банку продовжать боротися за свої права.

Як головний юрист НБУ Олександр Зима відіграє ключову роль у забезпеченні юридичної підтримки та відповідності діяльності банку законодавству. Однак, компрометація через кримінальне провадження проти нього не тільки ставить під сумнів його професійну репутацію, але й впливає на загальний імідж НБУ. В умовах, коли Україна перебуває під пильним наглядом міжнародних організацій, включно з МВФ, питання чистоти ділової репутації чиновників є вкрай важливим. Понад те, міжнародні партнери під час переговорів постійно наголошують на необхідності збільшення зусиль української влади по боротьбі з корупцією.

Наявність кримінальної справи також може негативно вплинути на процес реформування фінансового сектору та відновлення довіри міжнародних організацій, що підтримують Україну. Суспільство очікує прозорого розгляду ситуації, оскільки питання залишається невирішеним, а національні інтереси можуть бути під загрозою через можливе зловживання владою. А тому будь-які спроби затягування, зокрема, ймовірними покровителями Зими, шкодить державі.

Очевидно, що подальше перебування скомпрометованої особи на посаді викликатиме питання щодо ефективності роботи юридичного департаменту НБУ та його ролі у забезпеченні законності в фінансовій системі країни.

Нагадаємо

Раніше експерт з питань безпеки Сергій Шабовта в коментарі УНН зазначив, що Зима має покровителя, а тому відчуває свою безкарність. За його словами, головний юрист Нацбанку Олександр Зима – це людина, наближена до голови НБУ Андрія Пишного. Саме тому він впевнений, що його не переслідуватимуть відповідно до чинного законодавства за допущені порушення.