Замглавы Харьковской ОГА пообещал помочь селянам вернуть украденный урожай подсолнуха

“Так, житель области обратился с просьбой помочь разобраться с проблемой, возникшей из-за неправомерных, по его мнению, действий со стороны фермера”, — сказано в сообщении.

“Пару недель назад фермер из населенного пункта, где проживает моя мать, заехал на ее частную собственность и скосил треть урожая подсолнечника”, — отметил заявитель.

Александр Скакун пригласил заявителя на следующее заседание штаба мобильного реагирования на случаи нарушения прав землевладельцев, уточнили в Харьковской ОДА.

В администрации подчеркнули, что Скакун главной целью своей деятельности видит как раз “обеспечение защиты аграриев от попыток рейдерских захватов земель и собранного урожая”.

“Этот и другие вопросы, которые были озвучены во время приема граждан, заместитель председателя Харьковской ОГА пообещал детально изучить и предоставить заявителям ответы и возможную помощь в рамках законодательства Украины”, — добавили в пресс-службе областной администрации.

Напомним, в Первомайском районе Харьковской области жители села Картамыш заявили о том, что с их полей компаниями “Фермер Агро” и “Щедрі лани Слобожанщини” был скошен подсолнух. Указанные фирмы связывают с местным бизнесменом Андреем Оборой. В то время как земля, с которой его техника скосила урожай, находится в аренде фермерского предприятия “Добрий господар”.

Директор СП “Добрий господар” Анна Каминская, в свою очередь, завила о рейдерстве и об угрозах в свой адрес от Оборы и его партнера по “бизнесу” Андрея Карбаня.

С целью не допустить вывоза скошенного урожая селяне были вынуждены выйти на поле, а после — блокировали выезд грузовиков Оборы с подсолнухом из села. Однако, урожай все равно был вывезен, сообщило “Информ бюро”.

Местная районная администрация в конфликт вмешиваться не стала, сославшись на то, что "это дело должны разрешить суды".

Уточним, что по информации селян, их урожай скосила и вывезла техника, которая пригнана из ОРДЛО и пребывает на территории Украины нелегально.