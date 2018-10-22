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Рейдерство врожаю на Харківщині: соняшник селян скосили і вивезли комбайни Обори

Рейдерство врожаю на Харківщині: соняшник селян скосили і вивезли комбайни Обори

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У селі Картамиш Первомайського району, що на Харківщині, тривають рейдерські війни за фермерську землю та врожай. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання “Інформ Бюро”.

Так, 13 жовтня компанії харківського бізнесмена Андрія Обори вигнали свої комбайни на поля, що належать фермерам СП “Добрий господар”, та скосили 60 га соняшнику селян. Фермери, обурені відверто рейдерським діями Обори, просили суд заарештувати його збиральну техніку, а також “вкрадений у них врожай”.

Позов про арешт розглядав суддя Первомайського райсуду Харківської області Андрій Росоха. Під час засідання він попросив захисників Обори надати документи на право користування землями СП “Добрий господар”.

“Суд зобов’язаний з’ясувати наявність документів, які підтверджують право власності осіб, які присутні в залі судового засідання, а саме: хтось зазначив, що він є власником врожаю, хтось зазначив, що він є представником власника транспортних засобів. Оскільки в поданні зазначено, що орган досудового розслідування не зміг встановити власників цього майна. Документи, підтверджуючі право власності на врожай можете надати?”, — запитав суддя.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Харківській області рейдерським способом намагалися захопити урожай фермерів

У відповідь представники Обори підтвердили, що земля, з якої було зібрано соняшник належить не їм, а СП “Добрий господар”. І це підтверджують дані з Реєстру права оренди Міністерства юстиції України.

Присутні на засіданні фермери, у свою чергу, заявили, що не вповноважували ані Обору, ані його компанії (зокрема, ТОВ “Фермер Агро”) збирати їх врожай, а тому і вимагали арештувати покоси.

Попри це суддя Росоха відмовив селянам у задоволенні позову. Зрештою, фермери були змушені майже тиждень самостійно оборонити свій соняшник, як на полях, так і у вантажівках, які Обора повсякчас намагався вивезти з села Картамиш Первомайського району.

Як писав УНН, техніка Обори заїхала на поля фермерів СП “Добрий господар” 13 жовтня на підстав Ухвали судді Господарського суду Харківської області Олексія Присяжнюка.

Ухвалу селяни називають рейдерською, адже “прикриваючись цим документом, компанії Обори крадуть соняшник з полів фермерів СП “Добрий господар”.

Як писав УНН, директор підприємства “Добрий господар” Ганна Камінська заявила про погрози, які надійшли на її адресу. За її словами, за погрозами стоять Карбань і Обора.

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