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Долю вкраденого у харківських фермерів врожаю сьогодні визначить суд

Долю вкраденого у харківських фермерів врожаю сьогодні визначить суд

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Сьогодні о 13:30 у Первомайському районному суді Харківської області почалося засідання з питання накладення арешту на урожай, вкрадений з полів фермерів ФП "Добрий господар" 13 жовтня. З відповідним клопотанням на користь селян до суду звернулася прокуратура, передає УНН.

Крім цього, суддя Андрій Росоха розгляне також можливість накладення арешту на збиральну техніку компаній ТОВ "Компанія Ботік" і ТОВ "Фермер-Агро", яка і косила соняшник харківських фермерів.

Як повідомили УНН представники ФП "Добрий господар", 13 жовтня з полів фермерів незаконно було скошено 60 га соняшнику.

Юристи ФП уточнили, що протиправні дії проводилися представниками ТОВ "Фермер-Агро" та ТОВ "Щедрі лани Слобожанщини" в інтересах їх бенефіціарів Обори Андрія Миколайовича і Карбаня Андрія Вікторовича.

"Зловмисники обгрунтовували вчинення незаконного збирання наявністю фотокопії рішення Господарського суду Харківської області, винесеного суддею Олексієм Присяжнюком ввечері 12.10.2018. При цьому оригінал цього документа, який нібито дає підстави збирати урожай з полів ТОВ "СП Добрий Господар", до теперішнього часу фермерам і реальним розпорядникам врожаю представлений не був", - уточнили у "Доброму господарі".

По суті, як пояснили юристи підприємства, зважаючи на те, яким буде результат розгляду суддею Росохою клопотання прокуратури про накладення арешту, буде зрозуміло, "чи зможуть Обора і Карбань і надалі незаконно косити урожай соняшнику з полів ТОВ "СП Добрий Господар" на техніці, яку вдалося затримати 13.10.2018".

Уточнимо, що наразі техніка Обори тимчасово вилучена і перебуває на зберіганні у поліції Первомайського району.

Нагадаємо, як писав УНН, у Харківській області рейдерським способом намагалися захопити урожай фермерів.

Також нагадаємо, що директор підприємства "Добрий господар" Ганна Камінська заявила про погрози, які надійшли на її адресу. За її словами, за погрозами стоять Карбань і Обора.

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