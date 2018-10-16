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В Харьковской области рейдерским способом пытались захватить урожай фермеров

В Харьковской области рейдерским способом пытались захватить урожай фермеров

Киев  •  УНН

 • 26759 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. В эти выходные на полях фермерского предприятия "Добрый господар" в селе Картамыш Первомайского района Харьковской области состоялась попытка рейдерского захвата урожая фермеров. Об этом сообщает местное информационное агентство "Информбюро", передает УНН.

Выяснилось, что на урожай пшеницы и подсолнечника, выращенный фермерами, претендовал местный бизнесмен Андрей Обора.

“Здешние сельхозпроизводители уже не впервые обвиняют этого предпринимателя в рейдерстве. Но на этот раз он действовал по решению Хозяйственного суда Харьковской области, который вынес постановление об аресте фермерских земель и урожая.

Это решение, как уверяют представители „Доброго господара“, было вынесено в последний день перед выходными, буквально за несколько минут до окончания рабочего дня. И если бы не усилия крестьян, то за праздничные дни их бы урожай скосили и вывезли”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение об аресте земли и урожая селяе вынес судья Хозяйственного суда Харьковской области Алексей Присяжнюк. В этом же постановлении суда он прописал возможность сбора урожая компанией Андрея Оборы “Фермер-Агро” и фирмой “Щедрые поля Слобожанщины”, зарегистрированной на Андрея Корбана.

Жители села отмечают, что решение суда — незаконное, ведь указанные земли ни Обора, ни Корбан не засевали.

Более того, на время когда уборочная техника указанных выше лиц заехала на поля фермеров предприятия “Добрый господар”, постановление Присяжнюка еще вступило в действие.

“Накладывают арест на наши посевы, с тем, чтобы за выходные скосить все и вывезти”, — возмущаются пайщики, которые вышли на поле в воскресенье и вынуждены были физически защищать свой урожай от комбайнов “рейдеров”.

“Андрей Обора (местный бизнесмен — ред.) — он является преступником. Он рейдер. Потому что он использует свои связи, и для него законов в Украине не существует. Он идет на пролом, благодаря связям, в том числе в Киеве”, - рассказал один из пайщиков.

Жители села рассказали, что это не первый раз, когда Обора и Корбан воруют их урожаи. Для этого они прибегают к блокированию райгосадминистрации (Первомайского района Харьковской области) и свозят вооруженных “титушок”.

“Люди же боялись выйти со двора. Детей в школу не возили, потому что повсюду стояли наемники с оружием”, - рассказывает одна из пайщиц про аналогичные события прошлого года.

Селяне также сообщили о том, что судья Присяжнюк, который на этот раз вынес решение об аресте их посевов, приходится однокурсником жене Андрея Оборы — Зоряне Оборе, которая тоже работает судьей.

“Решение приняли за 15 минут до окончания рабочего дня в пятницу. Никому из представителей „Доброго господаря“ не сообщили. Наших никого в суде не было. И сделано это было на праздники, на выходных, чтобы мы не могли обжаловать решение”, - отметила одна из местных жительниц.

Добавим, что в воскресенье в защиту селян стали представители полиции, которые прибыли на вызов селян и фиксировали на видео попытки скосить подсолнечник. Вместе с тем, фермеры предприятия “Добрый господар” опасаются, что попытки захватить их урожай будут продолжаться.

Как писал УНН, 10 октября на харьковского бизнесмена Владислава Безрука было совершено вооруженное нападение. Среди версий покушения — деятельность компаний потерпевшего, которые, в свою очередь, были замечены в “рейдерских разборках”, включая захват земель и посевов в разных областях Украины.

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