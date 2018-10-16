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На Харківщині у рейдерський спосіб намагалися захопити врожай фермерів

На Харківщині у рейдерський спосіб намагалися захопити врожай фермерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Цими вихідними на полях фермерського підприємства “Добрий господар” в селі Картамиш Первомайського району, що на Харківщині, відбулася спроба рейдерського захоплення врожаю фермерів. Про це повідомляє місцеве інформаційне агентство “Інформбюро”, передає УНН.

З’ясувалося, що на урожай пшениці та соняшнику, вирощений фермерами, претендував місцевий бізнесмен Андрій Обора.

“Тутешні сільгоспвиробники вже не вперше звинувачують цього підприємця у рейдерстві. Та цього разу він діяв за рішенням Господарського суду Харківської області, який виніс постанову про арешт фермерських земель і врожаю.

Ця ухвала, як запевняють представники „Доброго господаря“, була винесена в останній день перед вихідними, буквально за кілька хвилин до закінчення робочого дня. І якби не зусилля селян, то за святкові дні їхній би урожай скосили і вивезли”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення про арешт землі та врожаю селян виніс суддя Господарського суду Харківської області Олексій Присяжнюк.  У цій же ухвалі суду він прописав можливість збору урожаю компанією Андрія Обори “Фермер-Агро”  та фірмою “Щедрі лани Слобожанщини”, зареєстрованою на Андрія Корбаня.

Селяни зауважують, що ухвала суду — незаконна, адже вказані землі ані Обора, ані Корбань не засівали.

Більше того, на час коли збиральна техніка вказаних вище осіб заїхала на поля фермерів підприємства “Добрий господар”, ухвала Присяжнюка ще вступила в дію.

“Накладають арешт на наші посіви, з тим, щоб за вихідні скосити все і вивезти”, — обурюються пайщики, які вийшли на поле в неділю та вимушені були фізично боронити свій врожай від комбайнів “рейдерів”.

“Андрій Обора (місцевий бізнесмен — ред.) — він є злочинцем. Він є рейдером. Тому що він використовує свої зв’язки, і для нього законів в Україні не існує. Він йде на пролом, завдяки зв’язкам, в тому числі у Києві”, — розповів один з пайщиків.

Селяни розповіли, що це не вперше, коли Обора та Корбань крадуть їхні врожаї. Для цього вони вдаються до блокувань райдержадміністрації (Первомайського району Харківської області) та звозять озброєних “тітушок”.

“Люди ж боялися вийти з двору. Дітей до школи не возили, бо кругом стояли найомні зі зброєю”, — розповідає одна з пайщиць про аналогічні події минулого року.

Селяни також повідомили про те, що суддя Присяжнюк, який цього разу виніс рішення про арешт їхніх посівів приходиться однокурсником дружині Андрія Обори — Зоряні Оборі, що теж працює суддею.

“Ухвалу прийняли за 15 хвилин до закінчення робочого дня у п’ятницю. Нікого з представників „Доброго господаря“ не повідомили. Наших нікого в суді не було. І зроблено це було на свята, на вихідних, щоб ми не могли оскаржити ухвалу”, — зауважила одна з місцевих мешканок.

Додамо, що в неділю на захист селян стали представники поліції, які прибули на виклик селян і фіксували на відео спроби скосити соняшник. Разом з тим, фермери підприємства “Доброго господаря” побоюються, що спроби захопити їх врожай будуть продовжуватися.

Як писав УНН, 10 жовтня на харківського бізнесмена Владислава Безрука було здійснено збройний напад. Серед версій замаху — діяльність компаній потерпілого, які, у свою чергу, помічені у “рейдерських розборах”, зокрема захоплення земель та посівів в різних областях України.

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