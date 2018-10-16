На Харківщині у рейдерський спосіб намагалися захопити врожай фермерів

З’ясувалося, що на урожай пшениці та соняшнику, вирощений фермерами, претендував місцевий бізнесмен Андрій Обора.

“Тутешні сільгоспвиробники вже не вперше звинувачують цього підприємця у рейдерстві. Та цього разу він діяв за рішенням Господарського суду Харківської області, який виніс постанову про арешт фермерських земель і врожаю.

Ця ухвала, як запевняють представники „Доброго господаря“, була винесена в останній день перед вихідними, буквально за кілька хвилин до закінчення робочого дня. І якби не зусилля селян, то за святкові дні їхній би урожай скосили і вивезли”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення про арешт землі та врожаю селян виніс суддя Господарського суду Харківської області Олексій Присяжнюк. У цій же ухвалі суду він прописав можливість збору урожаю компанією Андрія Обори “Фермер-Агро” та фірмою “Щедрі лани Слобожанщини”, зареєстрованою на Андрія Корбаня.

Селяни зауважують, що ухвала суду — незаконна, адже вказані землі ані Обора, ані Корбань не засівали.

Більше того, на час коли збиральна техніка вказаних вище осіб заїхала на поля фермерів підприємства “Добрий господар”, ухвала Присяжнюка ще вступила в дію.

“Накладають арешт на наші посіви, з тим, щоб за вихідні скосити все і вивезти”, — обурюються пайщики, які вийшли на поле в неділю та вимушені були фізично боронити свій врожай від комбайнів “рейдерів”.

“Андрій Обора (місцевий бізнесмен — ред.) — він є злочинцем. Він є рейдером. Тому що він використовує свої зв’язки, і для нього законів в Україні не існує. Він йде на пролом, завдяки зв’язкам, в тому числі у Києві”, — розповів один з пайщиків.

Селяни розповіли, що це не вперше, коли Обора та Корбань крадуть їхні врожаї. Для цього вони вдаються до блокувань райдержадміністрації (Первомайського району Харківської області) та звозять озброєних “тітушок”.

“Люди ж боялися вийти з двору. Дітей до школи не возили, бо кругом стояли найомні зі зброєю”, — розповідає одна з пайщиць про аналогічні події минулого року.

Селяни також повідомили про те, що суддя Присяжнюк, який цього разу виніс рішення про арешт їхніх посівів приходиться однокурсником дружині Андрія Обори — Зоряні Оборі, що теж працює суддею.

“Ухвалу прийняли за 15 хвилин до закінчення робочого дня у п’ятницю. Нікого з представників „Доброго господаря“ не повідомили. Наших нікого в суді не було. І зроблено це було на свята, на вихідних, щоб ми не могли оскаржити ухвалу”, — зауважила одна з місцевих мешканок.

Додамо, що в неділю на захист селян стали представники поліції, які прибули на виклик селян і фіксували на відео спроби скосити соняшник. Разом з тим, фермери підприємства “Доброго господаря” побоюються, що спроби захопити їх врожай будуть продовжуватися.

Як писав УНН, 10 жовтня на харківського бізнесмена Владислава Безрука було здійснено збройний напад. Серед версій замаху — діяльність компаній потерпілого, які, у свою чергу, помічені у “рейдерських розборах”, зокрема захоплення земель та посівів в різних областях України.