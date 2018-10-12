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Компании Безрука фигурируют в уголовных делах о захвате урожаев и земель

Компании Безрука фигурируют в уголовных делах о захвате урожаев и земель

Киев  •  УНН

 • 48586 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Фирмы, зарегистрированные на харьковского бизнесмена Владислава Безрука, которого подстрелили 10 октября, фигурируют в ряде дел об административных и уголовных правонарушениях. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.

По данным реестра Минюста, на Безрука зарегистрировано несколько компаний.

В частности, ООО "Юридическая компания "Легион" с уставным капиталом 100 грн, ЧП "Юридическая компания "Легион" с уставным капиталом 1000 грн, ООО "Легион Агро-Пром" с уставным капиталом 1000 грн, а также ООО "Легион-Агро" с уставным капиталом 500 000 грн.

Так, ЧП "Юридическая компания "Легион" фигурирует в уголовном производстве по факту незаконного завладения урожаем зерновых культур и имуществом одного из сельскохозяйственных предприятий в Хмельницкой области. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Управление СБ Украины в Хмельницкой области.

Кроме того, эта юридическая компания подозревается в силовом захвате имущества СХПК "Кузьминцы" в Хмельницкой области.

Также, ЧП "Юридическая компания "Легион" судилось с рядом украинских предприятий за право обрабатывать земучастки, расположенные на территории Бармашевского и Первомайского поселковых советов Витовского района Николаевской области.

Сам Безрук неоднократно привлекался к административной ответственности за несвоевременное представление платежного поручения на уплату единого налога ЧП "ЮК "Легион".

Напомним, 10 октября на харьковского бизнесмена Владислава Безрука было совершено вооруженное нападение. Он получил огнестрельное ранение и сейчас находится в больнице. По информации начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олега Беха, пострадавший перенес операцию, пребывает в сознании и в ближайшее время будет общаться со следователями.

Следствие выдвигает несколько версий вероятной причины нападения на Безрука. Среди них: долги потерпевшего, его коммерческая деятельность. Не исключается и версия личностного конфликта даже с родственниками и знакомыми.

Отметим, что Безрук часто хвастался своими доходами и роскошной жизнью в Instagram.

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