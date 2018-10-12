Компанії Безрука фігурують у кримінальних справах про захоплення врожаїв та земель

ukru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 52660 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 96883 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 136576 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 113905 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 106346 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 112753 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 137025 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74944 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83417 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 175304 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.5 м/с
78 %
750 мм
Похмуро, очікується початок дощу через годину
Популярнi новини
Готувала ракетний удар по базі морпіхів ЗСУ: в Одесі затримали агентку фсб

Готувала ракетний удар по базі морпіхів ЗСУ: в Одесі затримали агентку фсб

24 березня, 11:57 • 42089 перегляди
росія намагається звинуватити Україну в атаці на її енергооб’єкти: що відомо

росія намагається звинуватити Україну в атаці на її енергооб’єкти: що відомо

24 березня, 11:59 • 43444 перегляди
Міноборони заявило про збільшення кількості звернень до центрів рекрутингу

Міноборони заявило про збільшення кількості звернень до центрів рекрутингу

24 березня, 11:59 • 47666 перегляди
росія та США відновили переговори в Ер-Ріяді

росія та США відновили переговори в Ер-Ріяді

24 березня, 12:00 • 34185 перегляди
Сили оборони звільнили частину територій біля Дворічної на Харківщині

Сили оборони звільнили частину територій біля Дворічної на Харківщині

24 березня, 12:23 • 39354 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 136574 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 137023 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 175303 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 514811 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 594454 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 3479 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 23374 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 24028 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 31962 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58543 перегляди
Актуальне
Компанії Безрука фігурують у кримінальних справах про захоплення врожаїв та земель

Компанії Безрука фігурують у кримінальних справах про захоплення врожаїв та земель

Київ • УНН

 • 48587 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Фірми, зареєстровані на харківського бізнесмена Владислава Безрука, якого підстрелили 10 жовтня, фігурують у низці справ про адміністративні та кримінальні правопорушення. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.

За даними реєстру Мін'юсту, на Безрука зареєстровано декілька компаній.

Зокрема, ТОВ "Юридична компанія "Легіон" зі статутним капіталом 100 грн, ПП "Юридична компанія "Легіон" зі статутним капіталом 1 000 грн, ТОВ "Легіон Агро-Пром" зі статутним капіталом 1 000 грн, а також ТОВ "Легіон-Агро" зі статутним капіталом 500 000 грн.

Так, ПП "Юридична компанія "Легіон" фігурує у кримінальному провадженні за фактом незаконного заволодіння урожаєм зернових культур та майном одного із сільськогосподарських підприємств на Хмельниччині. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Управління СБ України у Хмельницькій області.

Крім того, ця юридична компанія підозрюється у силовому захопленні майна СГВК "Кузьминці", що на Хмельниччині.

Також, ПП "Юридична компанія "Легіон" судилося із низкою українських підприємств за право обробляти земділянки, що розташовані на території Бармашівської та Первомайської селищних рад Вітовського району Миколаївської області.

Сам Безрук неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за несвоєчасне подання платіжного доручення на сплату єдиного податку ПП "ЮК "Легіон".

Нагадаємо, 10 жовтня на харківського бізнесмена Владислава Безрука було здійснено збройний напад. Він отримав вогнепальне поранення та зараз перебуває у лікарні. За інформацією начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Олега Беха, потерпілий переніс операцію, при тямі і найближчим часом буде спілкуватись зі слідчими.

Слідство висуває декілька версій ймовірної причини нападу на Безрука. Серед них: борги потерпілого, його комерційна діяльність. Не виключається і версія особистісного конфлікту, навіть, з родичами та знайомими.

Зауважимо, що Безрук часто хизувався своїми статками та розкішним життям в Іnstagram.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,844.00
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,043.90
Ethereum
$2,085.33