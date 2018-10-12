Компанії Безрука фігурують у кримінальних справах про захоплення врожаїв та земель

За даними реєстру Мін'юсту, на Безрука зареєстровано декілька компаній.

Зокрема, ТОВ "Юридична компанія "Легіон" зі статутним капіталом 100 грн, ПП "Юридична компанія "Легіон" зі статутним капіталом 1 000 грн, ТОВ "Легіон Агро-Пром" зі статутним капіталом 1 000 грн, а також ТОВ "Легіон-Агро" зі статутним капіталом 500 000 грн.

Так, ПП "Юридична компанія "Легіон" фігурує у кримінальному провадженні за фактом незаконного заволодіння урожаєм зернових культур та майном одного із сільськогосподарських підприємств на Хмельниччині. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Управління СБ України у Хмельницькій області.

Крім того, ця юридична компанія підозрюється у силовому захопленні майна СГВК "Кузьминці", що на Хмельниччині.

Також, ПП "Юридична компанія "Легіон" судилося із низкою українських підприємств за право обробляти земділянки, що розташовані на території Бармашівської та Первомайської селищних рад Вітовського району Миколаївської області.

Сам Безрук неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за несвоєчасне подання платіжного доручення на сплату єдиного податку ПП "ЮК "Легіон".

Нагадаємо, 10 жовтня на харківського бізнесмена Владислава Безрука було здійснено збройний напад. Він отримав вогнепальне поранення та зараз перебуває у лікарні. За інформацією начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Олега Беха, потерпілий переніс операцію, при тямі і найближчим часом буде спілкуватись зі слідчими.

Слідство висуває декілька версій ймовірної причини нападу на Безрука. Серед них: борги потерпілого, його комерційна діяльність. Не виключається і версія особистісного конфлікту, навіть, з родичами та знайомими.

Зауважимо, що Безрук часто хизувався своїми статками та розкішним життям в Іnstagram.