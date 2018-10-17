Судьбу украденного у харьковских фермеров урожая сегодня определит суд

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КИЕВ. 17 октября. УНН. Сегодня в 13:30 в Первомайском районном суде Харьковской области началось заседание по вопросу наложения ареста на урожай, украденный с полей фермеров ФП "Добрый господар" 13 октября. С соответствующим ходатайством в интересах селян в суд обратилась прокуратура, передает УНН.

Кроме этого, судья Андрей Росоха рассмотрит также возможность наложения ареста на уборочную технику компаний ООО "Компания Ботик" и ООО "Фермер-Агро", которая и косила подсолнух харьковских фермеров.

Как сообщили УНН представители ФП "Добрый господар", 13 октября с полей фермеров незаконно было скошено 60 га подсолнуха.

Юристы ФП уточнили, что противоправные действия производились представителями ООО "Фермер-Агро" и ООО "Щедрые ланы Слобожанщины" в интересах их бенефициаров Оборы Андрея Николаевича и Карбаня Андрея Викторовича.

"Злоумышленники обосновывали совершение незаконной уборки наличием фотокопии решения Хозяйственного суда Харьковской области, вынесенного судьей Алексеем Присяжнюком вечером 12.10.2018. При этом оригинал этого документа, который якобы дает основания собирать урожай с полей ООО "СП Добрый Господарь", до настоящего времени фермерам и реальным распорядителям урожая предъявлен не был", - уточнили в "Добром господаре".

По сути, как пояснили юристы предприятия, смотря на то, каким будет результат рассмотрения судьей Росохой ходатайства прокуратуры о наложении ареста, будет понятно, "смогут ли Обора и Карбань и дальше незаконно косить урожай подсолнуха с полей ООО "СП Добрый Господарь" на технике, которую удалось задержать 13.10.2018".

Уточним, что на данный момент техника Оборы временно изъята и находится на хранении у полиции Первомайского района.

Напомним, как писал УНН, в Харьковской области рейдерским способом пытались захватить урожай фермеров.

Также напомним, что директор предприятия "Добрый господар" Анна Каминская заявила о поступивших в ее адрес угрозах. По ее словам, за угрозами стоят Карбань и Обора.

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