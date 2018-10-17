Рейдерский захват урожая в Харьковской области: руководителю фермерского предприятия угрожают

"Этим постом официально сообщаю всей общественности и соответствующим органам - если со мной или с моими близкими случится какое-то несчастье, это сделал Карбань Андрей Викторович и Обора Андрей Николаевич со своими наёмными титушками в связи с выполнением мной своей профессиональной деятельности!

Так как защиты мне просить не у кого, все должны знать. На мой адрес продолжают проступать угрозы от этих людей! Теперь угрозы коснулись моего сына и мамы! Я считаю их вполне реальными!" - написала Каминская.

Она добавила, что соответствующими угрозами ее пытаются отстранить от осуществления защиты ФП. Ведь Каминская лично представляет интересы "Доброго господаря" в судах.

"Жалобы на меня не помогают убрать меня с дела, которым я занимаюсь уже больше года. Вот так убирают адвокатов с проектов. Потом их находят возле подъездов... если находят", - написала адвокат.

Напомним, в эти выходные на полях фермерского предприятия "Добрый господар" в селе Картамыш Первомайского района Харьковской области состоялась попытка рейдерского захвата урожая фермеров.

По словам фермеров, на их урожай пшеницы и подсолнечника претендовал местный бизнесмен Андрей Обора. Его техника заехала на поля пайщиков "Доброго господаря" на основании незаконного решения суда об аресте земли и урожая. Судебное постановление было вынесено судьей Хозяйственного суда Харьковской области Алексеем Присяжнюком.

Жители села рассказали, что это не первый раз, когда Обора ворует их урожаи. Для этого он прибегает к блокированию райгосадминистраций (Первомайского района Харьковской области) и свозит вооруженных "титушок".

"Люди же боялись выйти со двора. Детей в школу не возили, потому что повсюду стояли наемники с оружием", - рассказывает одна из пайщиц про аналогичные события прошлого года.

Селяне также сообщили о том, что судья Присяжнюк, который на этот раз вынес решение об аресте их посевов, приходится однокурсником жене Андрея Оборы - Зоряне Оборе, которая тоже работает судьей.

"Решение приняли за 15 минут до окончания рабочего дня в пятницу. Никому из представителей "Доброго господаря" не сообщили. Наших никого в суде не было. И сделано это было на праздники, на выходных, чтобы мы не могли обжаловать решение”, - отметила одна из местных жительниц.