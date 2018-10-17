Рейдерське захоплення врожаю на Харківщині: керівнику фермерського підприємства погрожують

ukru
Ексклюзив
15:27 • 51487 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 93857 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 135032 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 112916 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 105459 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 112471 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 136317 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74877 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83305 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 174348 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.6 м/с
76 %
751 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 104357 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 81249 перегляди
В секторі Газа внаслідок влучання в лікарню було ліквідовано високопосадовця ХАМАС

В секторі Газа внаслідок влучання в лікарню було ліквідовано високопосадовця ХАМАС

24 березня, 11:03 • 47810 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 79422 перегляди
Міноборони заявило про збільшення кількості звернень до центрів рекрутингу

Міноборони заявило про збільшення кількості звернень до центрів рекрутингу

24 березня, 11:59 • 46262 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 135033 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 136318 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 174348 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 514443 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 594085 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 2255 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 22653 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 23398 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 31521 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58311 перегляди
Актуальне
Рейдерське захоплення врожаю на Харківщині: керівнику фермерського підприємства погрожують

Рейдерське захоплення врожаю на Харківщині: керівнику фермерського підприємства погрожують

Київ • УНН

 • 72545 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Керівник фермерського підприємства "Добрий господар" Ганна Камінська заявила про погрози, які надійшли на її адресу. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Цим постом офіційно повідомляю всій громадськості та відповідним органам - якщо зі мною або з моїми близькими станеться якесь нещастя, це зробив Карбань Андрій Вікторович і Обора Андрій Миколайович зі своїми найманими тітушками у зв'язку з виконанням мною своєї професійної діяльності!

Оскільки захисту мені просити ні в кого, усі повинні знати. На мою адресу продовжують надходити погрози від цих людей! Тепер погрози торкнулися мого сина і мами! Я вважаю їх цілком реальними!" - написала Камінська.

Вона додала, що відповідними погрозами її намагаються усунути від здійснення захисту ФП. Адже Камінська особисто представляє інтереси "Доброго господаря" у судах.

"Скарги на мене не допомагають прибрати мене зц справи, якою я займаюся вже більше року. Ось так прибирають адвокатів з проектів. Потім їх знаходять біля під'їздів... якщо знаходять", - написала адвокат.

Нагадаємо, цими вихідними на полях фермерського підприємства "Добрий господар" у селі Картамиш Первомайського району Харківської області сталася спроба рейдерського захоплення врожаю фермерів.

За словами фермерів, на їх урожай пшениці та соняшнику претендував місцевий бізнесмен Андрій Обора. Його техніка заїхала на поля пайовиків "Доброго господаря" на підставі незаконного рішення суду про арешт землі і врожаю. Судова ухвала була винесена суддею Господарського суду Харківської області Олексієм Присяжнюком.

Жителі села розповіли, що це не перший раз, коли Обора краде їх врожаї. Для цього він вдається до блокування райдержадміністрацій (Первомайського району Харківської області) та звозить озброєних "тітушок".

"Люди ж боялися вийти з двору. Дітей до школи не возили, бо всюди стояли найманці зі зброєю", - розповідає одна з пайщиць про аналогічні події минулого року.

Селяни також повідомили про те, що суддя Присяжнюк, який цього разу виніс рішення про арешт їх посівів, є однокурсником дружині Андрія Обори - Зоряни Обори, яка теж працює суддею.

"Рішення ухвалили за 15 хвилин до закінчення робочого дня у п'ятницю. Нікому з представників "Доброго господаря" не повідомили. Наших нікого у суді не було. І зроблено це було на свята, на вихідних, щоб ми не могли оскаржити рішення", - зазначила одна з місцевих жительок.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.50
Bitcoin
$88,256.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.55
Ethereum
$2,089.04