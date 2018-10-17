Рейдерське захоплення врожаю на Харківщині: керівнику фермерського підприємства погрожують

"Цим постом офіційно повідомляю всій громадськості та відповідним органам - якщо зі мною або з моїми близькими станеться якесь нещастя, це зробив Карбань Андрій Вікторович і Обора Андрій Миколайович зі своїми найманими тітушками у зв'язку з виконанням мною своєї професійної діяльності!

Оскільки захисту мені просити ні в кого, усі повинні знати. На мою адресу продовжують надходити погрози від цих людей! Тепер погрози торкнулися мого сина і мами! Я вважаю їх цілком реальними!" - написала Камінська.

Вона додала, що відповідними погрозами її намагаються усунути від здійснення захисту ФП. Адже Камінська особисто представляє інтереси "Доброго господаря" у судах.

"Скарги на мене не допомагають прибрати мене зц справи, якою я займаюся вже більше року. Ось так прибирають адвокатів з проектів. Потім їх знаходять біля під'їздів... якщо знаходять", - написала адвокат.

Нагадаємо, цими вихідними на полях фермерського підприємства "Добрий господар" у селі Картамиш Первомайського району Харківської області сталася спроба рейдерського захоплення врожаю фермерів.

За словами фермерів, на їх урожай пшениці та соняшнику претендував місцевий бізнесмен Андрій Обора. Його техніка заїхала на поля пайовиків "Доброго господаря" на підставі незаконного рішення суду про арешт землі і врожаю. Судова ухвала була винесена суддею Господарського суду Харківської області Олексієм Присяжнюком.

Жителі села розповіли, що це не перший раз, коли Обора краде їх врожаї. Для цього він вдається до блокування райдержадміністрацій (Первомайського району Харківської області) та звозить озброєних "тітушок".

"Люди ж боялися вийти з двору. Дітей до школи не возили, бо всюди стояли найманці зі зброєю", - розповідає одна з пайщиць про аналогічні події минулого року.

Селяни також повідомили про те, що суддя Присяжнюк, який цього разу виніс рішення про арешт їх посівів, є однокурсником дружині Андрія Обори - Зоряни Обори, яка теж працює суддею.

"Рішення ухвалили за 15 хвилин до закінчення робочого дня у п'ятницю. Нікому з представників "Доброго господаря" не повідомили. Наших нікого у суді не було. І зроблено це було на свята, на вихідних, щоб ми не могли оскаржити рішення", - зазначила одна з місцевих жительок.