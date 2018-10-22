Рейдерство урожая в Харьковской области: подсолнечник селян скосили и вывезли комбайны Оборы

Так, 13 октября компании харьковского бизнесмена Андрея Оборы выгнали свои комбайны на поля, принадлежащие фермерам СП "Добрый господар", и скосили 60 га подсолнечника селян. Фермеры, возмущенные откровенно рейдерскими действиями Оборы, просили суд арестовать его уборочную технику, а также "украденный у них урожай".

Иск об аресте рассматривал судья Первомайского райсуда Харьковской области Андрей Росоха. Во время заседания он попросил защитников Оборы предоставить документы на право пользования землями СП "Добрый господар".

"Суд обязан выяснить наличие документов, подтверждающих право собственности лиц, присутствующих в зале судебного заседания, а именно: кто-то отметил, что он является владельцем урожая, кто-то отметил, что он является представителем владельца транспортных средств. Поскольку в представлении указано, что орган досудебного расследования не смог установить собственников этого имущества. Документы, подтверждающие право собственности на урожай, можете предоставить?" - спросил судья.

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В ответ представители Оборы подтвердили, что земля, с которой был собран подсолнечник, принадлежит не им, а СП "Добрый господар". И это подтверждают данные из Реестра права аренды Министерство юстиции Украины.

Присутствующие на заседании фермеры, в свою очередь, заявили, что не уполномачивали ни Обору, ни его компании (в частности, ООО "Фермер Агро") собирать их урожай, а потому и требовали арестовать покосы.

Несмотря на это судья Росоха отказал селянам в удовлетворении иска. В конце концов, фермеры были вынуждены почти неделю самостоятельно защитить свой подсолнечник, как на полях, так и в грузовиках, которые Обора постоянно пытался вывезти из села Картамыш Первомайского района.

Как писал УНН, техника Оборы заехала на поля фермеров СП "Добрый господар" 13 октября на основании постановления судьи Хозяйственного суда Харьковской области Алексея Присяжнюка.

Постановление селяне называют рейдерским, ведь "прикрываясь этим документом, компании Оборы воруют подсолнечник с полей фермеров СП "Добрый господар".

Как писал УНН, директор предприятия "Добрый господар" Анна Каминская заявила об угрозах, поступивших в ее адрес. По ее словам, за угрозами стоят Карбань и Обора.