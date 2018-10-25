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Битва за врожай на Харківщині: чиновники тримаються осторонь

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У с. Картамиш Первомайського району Харківської області триває протистояння між сільгосппідприємством “Добрий господар” та комерційними фірмами ТОВ “Фермер-Агро” і ТОВ “Щедрі лани Слобожанщини”. Останні належать місцевому бізнесмену Андрію Оборі, якого селяни звинувачують у викраденні їх врожаю. УНН ситуацію прокоментувала заступник Голови Первомайської районної державної адміністрації Тетяна Руденко.

За її словами, РДА намагається не втручатися у спір по суті, проте робить усе можливе, аби не допустити озброєного протистояння людей на полях.

“Це громадсько-правові відносини, і ми не можемо втручатися. Єдине, що ми не допустили — ніяких вибухів на цій території і озброєного конфлікту. ... Наші відділення поліції були там день і вночі”, — розповіла Руденко.

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За словами чиновниці, конфлікт між селянами, які віддають свої паї в оренду, та, власне, підприємствами, що обробляють землю, має вирішуватися у судах.

“Такі питання треба вирішувати у суді. У одних є претензії до земельної ділянки, у інших — також. Ми не можемо перебирати на себе повноваження суду і наше основне завдання — забезпечити порядок на даній території.

Сьогодні це питання розглядалося на обласній комісії. (Питання - ред.) перенесене, розгляд не завершено. Сьогодні з цих паїв вже зібрано врожай, але претензії залишаються.

На обласній комісії розглянули звернення керівника "Фермер-Агро“ Андрія Обори, він надав свої документи. А представник "Доброго господаря“, що теж була присутня, Ганна Камінська, вона представила свої документи. Тож питання буде вирішуватися у суді”, — зазначила Руденко.

Заступник голови Первомайської РДА також розповіла, що Обора, в основному, має свої с/г підприємства у Лозовському районі, а на землі Первмойського району він “зайшов не через наші коридори”, запевнила Руденко.

Нагадаємо, директор СП “Добрий господар” Ганна Камінська раніше заявила про те, що отримала погрози на свою адресу від Андрія Обори.

Також нагадаємо, компанії Обори скосили врожай, який виріс на землях, що перебувають в оренді саме “Доброго господаря”.

У спробах зупинити комбайни “Фермер Агро” селяни виходили на поле та викликали поліцію, проте це не допомогло. За передніми даними, Обора врожай все ж скосив та вивіз із села. У “Доброму господарі” готують оскарження судових ухвал, які, як кажуть селяни, незаконно дозволили Оборі скосити їх соняшник. 

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