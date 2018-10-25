Битва за урожай в Харьковской области: чиновники держатся в стороне

По ее словам, РГА старается не вмешиваться в спор по существу, однако делает все возможное, чтобы не допустить вооруженного противостояния людей на полях.

"Это общественно-правовые отношения, и мы не можем вмешиваться. Единственное, чего мы не допустили - никаких взрывов на этой территории и вооруженного конфликта. ... Наши отделения полиции были там день и ночь", - рассказала Руденко.

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По словам чиновницы, конфликт между селянами, которые отдают свои паи в аренду, и, собственно, предприятиями, что обрабатывают землю, должен решаться в судах.

"Такие вопросы надо решать в суде. В одних есть претензии к земельному участку, у других - тоже. Мы не можем брать на себя полномочия суда и наша основная задача - обеспечить порядок на данной территории.

Сегодня этот вопрос рассматривался на областной комиссии. (Вопрос - ред.) перенесен, рассмотрение не завершено. Сегодня из этих паев уже собран урожай, но претензии остаются.

На областной комиссии рассмотрели обращение руководителя "Фермер-Агро" Андрея Оборы, он предоставил свои документы. А представитель "Доброго господаря", которая тоже присутствовала, Анна Каминская, она представила свои документы. Поэтому вопрос будет решаться в суде", - отметила Руденко.

Заместитель главы Первомайской РГА также рассказала, что Обора, в основном, имеет свои с/х предприятия в Лозовском районе, а на земли Первмойського района он "зашел не через наши коридоры", заверила Руденко.

Напомним, директор СП "Добрий господар" Анна Каминская ранее заявила о том, что получила угрозы в свой адрес от Андрея Оборы.

Также напомним, компании Оборы скосили урожай, выросший на землях, находящихся в аренде именно "Доброго господаря".

В попытках остановить комбайны "Фермер Агро" селяне выходили на поле и вызвали полицию, однако это не помогло. По предварительным данным, Обора урожай все же скосил и вывез из села. В "Доброму господарі" готовят обжалование судебных постановлений, которые, как говорят селяне, незаконно позволили Оборе скосить их подсолнечник.