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Селяни на Харківщині вимагають повернути їхній врожай: соняшник вивезла техніка з ОРДЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У селі Картамиш Первомайського району, що на Харківщині, тривають рейдерські війни за фермерську землю та соняшник. Селяни всі вихідні боронили свій врожай, та попри це місцевий бізнесмен Андрій Обора все ж його вивіз. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Інформ Бюро".

Так, техніка ТОВ “Фермер Агро”, що належить місцевому бізнесмену Андрію Оборі, напередодні скосила 60 га соняшників селян. Весь минули тиждень та вихідні селяни самостійно блокували виїзд вантажівок з насінням.

Як говорять фермери, ані Обора, ані його комбайни їхні паї не засівали, а тому не мають жодного права косити врожай.

“Моя земля та мого чоловіка записана на СП „Добрий господар“. І ще наших 36 чоловік. Була пролонгація договорів. Чому? Навіщо? Якщо я своєї згоди (на збір соняшника Оборою, — ред.) не давала! Це моя земля!”, — розповідає одна з пайщиць.

Також, за її словами, ніхто жодних документів про право обробляти їхню землю з компаніями Обори не підписував.

Обора ж, у свою чергу, усі свої дії на полях селян “прикриває” ухвалою судді Олексія Присяжнюка (Господарський суд Харківської області). Документ, який пайщики охрестили “рейдерським”, без жодних на те правових підстав дозволив ТОВ “Фермер Агро” косити врожай соняшнику на полях СП “Добрий господар”.

Поки готується оскарження ухвали Присяжнюка, Оборі вдалося вивезти частину врожаю селян із села Картамиш.

Місцеві пайщики силою утримували вантажівки скільки могли та, навіть, вказували не те, що комбайни Обори — з непідконтрольних територій України, а тому “не мають права пересуватися та здійснювати збір насіння”.

На захист інтересів селян ані місцева поліція, ані прокуратура поки так і не стали. Щоправда, у Первомайській районній прокуратурі пообіцяли подати оскарження до суду з метою домогтися арешту збиральної техніки Обори.

Як писав УНН, на Харківщині у рейдерський спосіб намагалися захопити врожай фермерів.

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