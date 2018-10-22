Селяни на Харківщині вимагають повернути їхній врожай: соняшник вивезла техніка з ОРДЛО

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У селі Картамиш Первомайського району, що на Харківщині, тривають рейдерські війни за фермерську землю та соняшник. Селяни всі вихідні боронили свій врожай, та попри це місцевий бізнесмен Андрій Обора все ж його вивіз. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Інформ Бюро".