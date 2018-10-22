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Селяне в Харьковской области требуют вернуть их урожай: подсолнечник вывезла техника с ОРДЛО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 октября. УНН. В селе Картамыш Первомайского района Харьковской области продолжаются рейдерские войны за фермерскую землю и подсолнечник. Селяне все выходные защищали свой урожай, и несмотря на это местный бизнесмен Андрей Обора все же его вывез. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Інформ Бюро".

Так, техника ООО "Фермер Агро", принадлежащий местному бизнесмену Андрею Оборе, накануне скосила 60 га подсолнечника селян. Всю прошлую неделю и выходные селяне самостоятельно блокировали выезд грузовиков с семенами.

Как говорят фермеры, ни Обора, ни его комбайны их паи не засевали, а потому не имеют никакого права косить урожай.

"Моя земля и моего мужа записана на СП "Добрый господар". И еще наших 36 человек. Была пролонгация договоров. Почему? Зачем? Если я своего согласия (на сбор подсолнечника Оборы - ред.) не давала! Это моя земля!", - рассказывает одна из пайщиц.

Также, по ее словам, никто никаких документов о праве обрабатывать их землю с компаниями Оборы не подписывал.

Обора же, в свою очередь, все свои действия на полях селян "прикрывает" постановлением судьи Алексея Присяжнюка (Хозяйственный суд Харьковской области). Документ, который пайщики окрестили "рейдерским", без всяких на то правовых оснований разрешил ООО "Фермер Агро" косить урожай подсолнечника на полях СП "Добрый хозяин".

Пока готовится обжалование постановления Присяжнюка, Оборе удалось вывезти часть урожая селян из села Картамыш.

Местные пайщики силой удерживали грузовики сколько могли и даже указывали не то, что комбайны Оборы - из неподконтрольных территорий Украины, а поэтому "не имеют права передвигаться и осуществлять сбор семян".

В защиту интересов селян ни местная полиция, ни прокуратура пока так и не стали. Правда, в Первомайской районной прокуратуре пообещали подать обжалование в суд с целью добиться ареста уборочной техники обор.

Как писал УНН, в Харьковской области в рейдерским способом пытались захватить урожай фермеров.

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