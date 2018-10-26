Заступник голови Харківської ОДА пообіцяв допомогти селянам повернути вкрадений урожай соняшника

"Так, житель області звернувся з проханням допомогти розібратися з проблемою, що виникла через неправомірні, на його думку, дій з боку фермера", - сказано в повідомленні.

"Пару тижнів тому фермер з населеного пункту, де проживає моя мати, заїхав на її приватну власність і скосив третину врожаю соняшника", - зазначив заявник.

Олександр Скакун запросив заявника на наступне засідання штабу мобільного реагування на випадки порушення прав землевласників, уточнили в Харківській ОДА.

В адміністрації наголосили, що Скакун головною метою своєї діяльності бачить саме "забезпечення захисту аграріїв від спроб рейдерських захоплень земель і зібраного врожаю".

"Це та інші питання, які були озвучені під час прийому громадян, заступник голови Харківської ОДА пообіцяв детально вивчити і надати заявникам відповіді та можливу допомогу в рамках законодавства України", - додали в прес-службі обласної адміністрації.

Нагадаємо, в Первомайському районі Харківської області жителі села Картамиш заявили про те, що з їх полів компаніями "Фермер Агро" та "Щедрі лани Слобожанщини" був скошений соняшник. Зазначені фірми пов'язують з місцевим бізнесменом Андрієм Оборою. У той час як земля, з якої його техніка скосила урожай, перебуває в оренді фермерського підприємства "Добрий господар".

Директор СП "Добрий господар" Анна Камінська, в свою чергу, завила про рейдерство і про погрози на свою адресу від Обори та його партнера по "бізнесу" Андрія Карбаня.

З метою не допустити вивезення скошеного урожаю селяни були змушені вийти на поле, а після - блокували виїзд вантажівок Обори з соняшником з села. Однак, урожай все одно був вивезений, повідомило "Інформ бюро".

Місцева районна адміністрація в конфлікт втручатися не стала, пославшись на те, що "цю справу повинні вирішити суди".

Уточнимо, що за інформацією селян, їх урожай скосила і вивезла техніка, яка пригнана з ОРДЛО і перебуває на території України нелегально.