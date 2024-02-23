Защитить - это задача номер один, а потом мы продолжим, россияне получат несколько сюрпризов - Зеленский
Киев • УНН
Защита Украины от большой российской армии является главным приоритетом, но продолжение успешных операций на юге и преподнесение россиянам "сюрпризов" также является важным, сказал Зеленский.
В интервью консервативному американскому каналу Fox News, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что защитить Украину от армии россии - это большая задача и большой вызов. Украинский президент подтвердил, что разговаривал с конгрессменами и президентом США об оружии большой дальности, а также подчеркнул, что Украина продолжит успешную историю в Черном море, - россияне получат несколько сюрпризов, передает УНН.
Детали
Мы говорим о контрнаступлении конечно это очень важно (...) но защитить Украину от большой армии России - это большая задача и большой вызов
Зеленский подтвердил о необходимости оборонных действий, но отметил о продолжении действий ВСУ на юге Украины
Продолжить нашу успешную историю на Черном море, и мы это сделаем. Я не буду сейчас углубляться в детали, но они получат несколько сюрпризов.
Президент напомнил, что прошли два года полномасштабной войны, но сейчас "новая страница" и все теперь понимают, что происходит.
Отметив важность дополнительных систем Patriot, которые позволят защитить миллионы людей, важность дополнительных систем ПВО, которые позволят сбивать российские самолеты, системы радиоэлектронной борьбы, Зеленский сообщил, что Украина начала строительство большого количества беспилотников, но средств БпЛА недостаточно, в частности, Украине нужно оружие большой дальности, указал Зеленский.
Мы говорили об этом вчера с конгрессменом, я говорил об этом с президентом Байденом.
Зеленский отметил, что системы ракет, которые действуют за 300 км очень помогли бы Украине, потому что рф ведет несправедливую войну, в то время как украинские солдаты противодействуют, имея диапазон оружия лишь на десятки километров.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью FoxNews ответил на вопрос о замене Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и другого высшего командования, указав на перезагрузку
По словам президента Зеленского в интервью Fox News, российская армия понесла потери, которые в пять раз превышают потери украинской армии.
Защитить - это задача номер один, а потом мы продолжим, россияне получат несколько сюрпризов - Зеленский
Защита Украины от большой российской армии является главным приоритетом, но продолжение успешных операций на юге и преподнесение россиянам "сюрпризов" также является важным, сказал Зеленский.
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