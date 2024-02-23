Захистити - це завдання номер один, а потім ми продовжимо, росіяни отримають кілька сюрпризів – Зеленський

В інтерв’ю консервативному американському каналу Fox News, президент України Володимир Зеленський зазначив, що захистити Україну від армії росії - це велике завдання та великий виклик. Український президент підтвердив , що мав розмову з конгресменами та президентом США про зброю великої дальности, а також підкреслив, що Україна продовжить успішну історію у Чорному морі, - росіяни отримають кілька сюрпризів, передає УНН.

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Ми говоримо про контрнаступ звичайно це дуже важливо (..) але захистити Україну від великої армії росії - це велике завдання і великий виклик – ішлося у інтерв’ю.

Зеленський підтвердив про необхідність захисних дій, але зазначив про продовження дій ЗСУ на півдні України

Продовжити нашу успішну історію на Чорному морі, і ми це зробимо. Я не буду зараз заглиблюватися в деталі, але вони отримають кілька сюрпризів. – розповів в інтерв’ю Зеленський.

Президент нагадав, що пройшли два роки повномасштабної війни, але зараз "нова сторінка" та всі тепер розуміють, що відбувається.

Зазначивши про важливість додаткових систем Patriot, що дозволять захистити мільйони людей, важливість додаткових систем ППО, які дозволять збивати російські літаки, системи радіоелектронної боротьби, Зеленський повідомив, що Україна розпочала будівництво великої кількісті безпілотників, але засобів БпЛА недостатньо, зокрема, Україні потрібна зброя великої дальності, вказав Зеленський.

Ми говорили про це вчора з конгресменом, я говорив про це з президентом Байденом. - підтвердив президент України.

Зеленський зазначив, що системи ракет, які діють за 300 км дуже допомогли б Україні, тому що рф веде несправедливу війну, в той час як українські солдати протидіють, маючи діапазон зброї лише на десятки кілометрів.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю FoxNews відповів на запитання про заміну Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та іншого вищого командування, вказавши на перезавантаження

За словами президента Зеленського в інтерв'ю Fox News, російська армія зазнала втрат, які в п'ять разів перевищують втрати української армії.