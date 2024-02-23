Втрати армії рф у п'ять разів більші, ніж у ЗСУ - Зеленський
Київ • УНН
За словами президента Зеленського в інтерв'ю Fox News, російська армія зазнала втрат, які в п'ять разів перевищують втрати української армії.
росія втратила в п'ять разів більше військових, ніж Україна, заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News, передає УНН.
Десятки тисяч смертей. Десятки тисяч дітей були депортовані, ми про це знаємо. Якщо порівнювати. Співвідношення становить один до п'яти. На одного нашого солдата, який загинув у бою, припадає п'ять російських солдатів
За його словами, захоплення Авдіївки Донецької області для російських військ стало найбільшим досягненням за дев’ять місяців війни.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 408 240 осіб, 6526 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.