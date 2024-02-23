Потери армии рф в пять раз больше, чем у ВСУ - Зеленский

россия потеряла в пять раз больше военных, чем Украина, заявил Президент Владимир Зеленский в интервью Fox News, передает УНН.

Десятки тысяч смертей. Десятки тысяч детей были депортированы, мы об этом знаем. Если сравнивать. Соотношение составляет один к пяти. На одного нашего солдата, который погиб в бою, приходится пять российских солдат - заявил Зеленский.

По его словам, захват Авдеевки Донецкой области для российских войск стал самым большим достижением за девять месяцев войны.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 408 240 человек, 6526 танков и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.