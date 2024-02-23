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Потери армии рф в пять раз больше, чем у ВСУ - Зеленский

Потери армии рф в пять раз больше, чем у ВСУ - Зеленский

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 07:06  •  12262 просмотра

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По словам президента Зеленского в интервью Fox News, российская армия понесла потери, которые в пять раз превышают потери украинской армии.

россия потеряла в пять раз больше военных, чем Украина, заявил Президент Владимир Зеленский в интервью Fox News, передает УНН

Десятки тысяч смертей. Десятки тысяч детей были депортированы, мы об этом знаем. Если сравнивать. Соотношение составляет один к пяти. На одного нашего солдата, который погиб в бою, приходится пять российских солдат

- заявил Зеленский.

По его словам, захват Авдеевки Донецкой области для российских войск стал самым большим достижением за девять месяцев войны. 

Дополнение 

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 408 240 человек, 6526 танков и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
foks-niusФокс Ньюс
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
donetskДонецк
Втрати армії рф у п'ять разів більші, ніж у ЗСУ - Зеленський
Zelenskyy: Losses of the Russian army are five times higher than those of the Armed Forces of Ukraine
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