Генштаб: кількість знищених окупантів перевищили 408 тисяч
Київ • УНН
Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила понад 408 000 військовослужбовців, 6 526 танків і тисячі інших одиниць військової техніки.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 408 240 осіб, 6526 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
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