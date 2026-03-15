Защита от дронов и эвакуационные коридоры - какие дороги ремонтируют в первую очередь

В Украине уже развернуты дорожные ремонтные работы по всей стране, а темпы обновления покрытия планируют существенно нарастить до конца марта. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба во время осмотра дорог Черниговской области вместе с премьер-министром Юлией Свириденко, передает УНН.

Приоритетом остаются ключевые логистические маршруты, международные транспортные коридоры и дороги, имеющие значение для обороны и медицинской эвакуации.

По словам Кулебы, сейчас темпы дорожных работ ежедневно растут и уже составляют до 60 тыс. кв. м в сутки. До конца марта этот показатель планируют увеличить до 150 тыс. кв. м в сутки.

Министерство развития общин и территорий вместе с Государственным агентством восстановления постоянно мониторят выполнение работ и координируют деятельность регионов.

Отдельное внимание правительство уделяет маршрутам, которые имеют критическое значение для оборонной и медицинской системы.

Как отметил Кулеба, Минразвития совместно с Министерством обороны и Министерством здравоохранения определили перечень ключевых логистических путей и эвакуационных коридоров.

Минразвития, совместно с Министерством обороны и Министерством здравоохранения определили перечень ключевых логистических маршрутов и эвакуационных коридоров, имеющих критическое значение для медицинской и оборонной системы. Речь идет о около 600 км дорог, требующих специальных мер антидроновой защиты. Дорожные ремонтные работы уже развернуты по всей стране. Отдельный трек - прифронтовые дороги, обеспечивающие военную логистику, медицинскую эвакуацию и снабжение для Сил обороны