Защита от дронов и эвакуационные коридоры - какие дороги ремонтируют в первую очередь
К концу марта темпы ремонта вырастут до 150 тыс. кв. м в сутки. Приоритетом являются 600 км стратегических путей, на которые требуется более 12,8 млрд гривен.
В Украине уже развернуты дорожные ремонтные работы по всей стране, а темпы обновления покрытия планируют существенно нарастить до конца марта. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба во время осмотра дорог Черниговской области вместе с премьер-министром Юлией Свириденко, передает УНН.
Приоритетом остаются ключевые логистические маршруты, международные транспортные коридоры и дороги, имеющие значение для обороны и медицинской эвакуации.
По словам Кулебы, сейчас темпы дорожных работ ежедневно растут и уже составляют до 60 тыс. кв. м в сутки. До конца марта этот показатель планируют увеличить до 150 тыс. кв. м в сутки.
Министерство развития общин и территорий вместе с Государственным агентством восстановления постоянно мониторят выполнение работ и координируют деятельность регионов.
Отдельное внимание правительство уделяет маршрутам, которые имеют критическое значение для оборонной и медицинской системы.
Как отметил Кулеба, Минразвития совместно с Министерством обороны и Министерством здравоохранения определили перечень ключевых логистических путей и эвакуационных коридоров.
По предварительным оценкам, общая потребность в финансировании этих направлений превышает 12,8 млрд гривен. Сейчас также прорабатывается механизм совместного финансирования с Министерством обороны для восстановления таких маршрутов и внедрения необходимых инженерных и защитных решений.
Тем временем в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины отмечают, что неизменным приоритетом остаются основные логистические маршруты государства, международные транспортные коридоры и дороги оборонной логистики.
В Днепропетровской области обустроили 42 км дороги антидроновой сеткой12.03.26, 18:12 • 4963 просмотра