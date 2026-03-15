Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Захист від дронів і евакуаційні коридори - які дороги ремонтують насамперед

Київ • УНН

 • 108 перегляди

До кінця березня темпи ремонту зростуть до 150 тис. кв. м на добу. Пріоритетом є 600 км стратегічних шляхів, на які потрібно понад 12,8 млрд гривень.

В Україні вже розгорнули дорожні ремонтні роботи по всій країні, а темпи оновлення покриття планують суттєво наростити до кінця березня. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба під час огляду доріг Чернігівської області разом із прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, передає УНН.

Деталі

Пріоритетом залишаються ключові логістичні маршрути, міжнародні транспортні коридори та дороги, що мають значення для оборони і медичної евакуації.

За словами Кулеби, нині темпи дорожніх робіт щодня зростають і вже становлять до 60 тис. кв. м на добу. До кінця березня цей показник планують збільшити до 150 тис. кв. м на добу.

Міністерство розвитку громад та територій разом із Державним агентством відновлення постійно моніторять виконання робіт і координують діяльність регіонів.

Окрему увагу уряд приділяє маршрутам, які мають критичне значення для оборонної та медичної системи.

Як зазначив Кулеба, Мінрозвитку спільно з Міністерством оборони та Міністерством охорони здоров’я визначили перелік ключових логістичних шляхів і евакуаційних коридорів.

Мінрозвитку, разом із Міністерством оборони та Міністерством охорони здоров’я визначили перелік ключових логістичних маршрутів і евакуаційних коридорів, що мають критичне значення для медичної та оборонної системи. Йдеться про близько 600 км доріг, що потребують спеціальних заходів антидронового захисту. Дорожні ремонтні роботи вже розгорнуті по всій країні. Окремий трек - прифронтові дороги, які забезпечують військову логістику, медичну евакуацію та постачання для Сил оборони

- наголосив він.

За попередніми оцінками, загальна потреба у фінансуванні цих напрямів перевищує 12,8 млрд гривень. Наразі також опрацьовують механізм спільного фінансування з Міністерством оборони для відновлення таких маршрутів і впровадження необхідних інженерних та захисних рішень.

Тим часом у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України наголошують, що незмінним пріоритетом залишаються основні логістичні маршрути держави, міжнародні транспортні коридори та дороги оборонної логістики.

На Дніпропетровщині облаштували 42 км дороги антидроновою сіткою12.03.26, 18:12 • 4963 перегляди

Олександра Василенко

СуспільствоЕкономіка
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Міністерство оборони України
Чернігівська область
Україна