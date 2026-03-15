Захист від дронів і евакуаційні коридори - які дороги ремонтують насамперед
До кінця березня темпи ремонту зростуть до 150 тис. кв. м на добу. Пріоритетом є 600 км стратегічних шляхів, на які потрібно понад 12,8 млрд гривень.
В Україні вже розгорнули дорожні ремонтні роботи по всій країні, а темпи оновлення покриття планують суттєво наростити до кінця березня. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба під час огляду доріг Чернігівської області разом із прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, передає УНН.
Пріоритетом залишаються ключові логістичні маршрути, міжнародні транспортні коридори та дороги, що мають значення для оборони і медичної евакуації.
За словами Кулеби, нині темпи дорожніх робіт щодня зростають і вже становлять до 60 тис. кв. м на добу. До кінця березня цей показник планують збільшити до 150 тис. кв. м на добу.
Міністерство розвитку громад та територій разом із Державним агентством відновлення постійно моніторять виконання робіт і координують діяльність регіонів.
Окрему увагу уряд приділяє маршрутам, які мають критичне значення для оборонної та медичної системи.
Як зазначив Кулеба, Мінрозвитку спільно з Міністерством оборони та Міністерством охорони здоров’я визначили перелік ключових логістичних шляхів і евакуаційних коридорів.
Мінрозвитку, разом із Міністерством оборони та Міністерством охорони здоров’я визначили перелік ключових логістичних маршрутів і евакуаційних коридорів, що мають критичне значення для медичної та оборонної системи. Йдеться про близько 600 км доріг, що потребують спеціальних заходів антидронового захисту. Дорожні ремонтні роботи вже розгорнуті по всій країні. Окремий трек - прифронтові дороги, які забезпечують військову логістику, медичну евакуацію та постачання для Сил оборони
За попередніми оцінками, загальна потреба у фінансуванні цих напрямів перевищує 12,8 млрд гривень. Наразі також опрацьовують механізм спільного фінансування з Міністерством оборони для відновлення таких маршрутів і впровадження необхідних інженерних та захисних рішень.
Тим часом у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України наголошують, що незмінним пріоритетом залишаються основні логістичні маршрути держави, міжнародні транспортні коридори та дороги оборонної логістики.
