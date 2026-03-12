На Дніпропетровщині облаштували 42 км дороги антидроновою сіткою
Київ • УНН
На важливому логістичному маршруті встановили семиметрові опори для проїзду техніки з РЕБ. Захист мінімізує ризики атак ворожих БпЛА на транспорт.
Для захисту прифронтової території та забезпечення безперебійної логістики громад поблизу лінії бойового зіткнення у Дніпропетровській області облаштували антидроновою сіткою 42 км дороги. Про це повідомляє Міністр оборони України Михайло Федоров, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що дана дорога є важливим логістичним маршрутом поблизу лінії фронту та роботи на ній вже виконали на 100%.
На ділянці застосували нову методику будівництва. Забезпечили проїзд габаритної техніки із системами РЕБ та елементами пасивного антидронового захисту — висоту опор збільшили до 7 метрів. Додатково посилили конструкції опор і перехресть
Антидронові сітки зменшують ризик атак ворожих БпЛА на транспорт, що суттєво підвищує безпеку пересування військових і забезпечує стабільну роботу прифронтових громад.
