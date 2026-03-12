На Дніпропетровщині облаштували 42 км дороги антидроновою сіткою

Для захисту прифронтової території та забезпечення безперебійної логістики громад поблизу лінії бойового зіткнення у Дніпропетровській області облаштували антидроновою сіткою 42 км дороги. Про це повідомляє Міністр оборони України Михайло Федоров, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що дана дорога є важливим логістичним маршрутом поблизу лінії фронту та роботи на ній вже виконали на 100%.

На ділянці застосували нову методику будівництва. Забезпечили проїзд габаритної техніки із системами РЕБ та елементами пасивного антидронового захисту — висоту опор збільшили до 7 метрів. Додатково посилили конструкції опор і перехресть - написав Федоров.

Антидронові сітки зменшують ризик атак ворожих БпЛА на транспорт, що суттєво підвищує безпеку пересування військових і забезпечує стабільну роботу прифронтових громад.

