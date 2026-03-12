$43.980.1150.930.10
На Дніпропетровщині облаштували 42 км дороги антидроновою сіткою

Київ • УНН

 • 706 перегляди

На важливому логістичному маршруті встановили семиметрові опори для проїзду техніки з РЕБ. Захист мінімізує ризики атак ворожих БпЛА на транспорт.

На Дніпропетровщині облаштували 42 км дороги антидроновою сіткою

Для захисту прифронтової території та забезпечення безперебійної логістики громад поблизу лінії бойового зіткнення у Дніпропетровській області облаштували антидроновою сіткою 42 км дороги. Про це повідомляє Міністр оборони України Михайло Федоров, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що дана дорога є важливим логістичним маршрутом поблизу лінії фронту та роботи на ній вже виконали на 100%.

На ділянці застосували нову методику будівництва. Забезпечили проїзд габаритної техніки із системами РЕБ та елементами пасивного антидронового захисту — висоту опор збільшили до 7 метрів. Додатково посилили конструкції опор і перехресть

- написав Федоров.

Антидронові сітки зменшують ризик атак ворожих БпЛА на транспорт, що суттєво підвищує безпеку пересування військових і забезпечує стабільну роботу прифронтових громад.

Кабмін дозволив тренувати ШІ для дронів на бойових даних - Федоров12.03.26, 15:33 • 1524 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Дніпропетровська область
Михайло Федоров
Міністерство оборони України