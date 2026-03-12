В Днепропетровской области обустроили 42 км дороги антидроновой сеткой
Киев • УНН
На важном логистическом маршруте установили семиметровые опоры для проезда техники с РЭБ. Защита минимизирует риски атак вражеских БпЛА на транспорт.
Для защиты прифронтовой территории и обеспечения бесперебойной логистики общин вблизи линии боевого столкновения в Днепропетровской области обустроили антидроновой сеткой 42 км дороги. Об этом сообщает Министр обороны Украины Михаил Федоров, пишет УНН.
Подробности
Отмечается, что данная дорога является важным логистическим маршрутом вблизи линии фронта и работы на ней уже выполнены на 100%.
На участке применили новую методику строительства. Обеспечили проезд габаритной техники с системами РЭБ и элементами пассивной антидроновой защиты — высоту опор увеличили до 7 метров. Дополнительно усилили конструкции опор и перекрестков
Антидроновые сетки уменьшают риск атак вражеских БПЛА на транспорт, что существенно повышает безопасность передвижения военных и обеспечивает стабильную работу прифронтовых общин.
