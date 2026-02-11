Запущенные рф "Кинжалы" не достигли целей - детали от Воздушных сил
Киев • УНН
Сегодня около 14:40 враг осуществил пуски аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К. Украинские военные обезвредили их, целей ракеты не достигли.
Запущенные сегодня россией по Украине аэробаллистические ракеты "Кинжал" не достигли целей благодаря "комплексу мер по противодействию", сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Сегодня, около 14.40 враг совершил пуски аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К, взлетевших с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области рф. Осуществлен комплекс мер по противодействию, вражеские ракеты целей не достигли
В Воздушных силах при этом напомнили соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним
Во Львове сегодня была слышна работа ПВО после предупреждения о "Кинжалах" в направлении города.
Враг запустил в направлении Львова два "Кинжала", силы ПВО их обезвредили, сообщил позже городской голова Андрей Садовый.