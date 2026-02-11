Запущені рф "Кинджали" не досягли цілей - деталі від Повітряних сил
Київ • УНН
Сьогодні близько 14:40 ворог здійснив пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з літаків МіГ-31К. Українські військові знешкодили їх, цілей ракети не досягли.
Запущені сьогодні росією по Україні аеробалістичні ракети "Кинджал" не досягли цілей завдяки "комплексу заходів з протидії", повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
Сьогодні, близько 14.40 ворог здійснив пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з літаків МіГ-31К, що злетіли з аеродрому Саваслейка в Нижньогородській області рф. Здійснено комплекс заходів із протидії, ворожі ракети цілей не досягли
У Повітряних силах при цьому нагадали дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо
У Львові сьогодні було чути роботу ППО після попередження про "Кинджали" у напрямку міста.
Ворог запустив у напрямку Львова два "Кинджали", сили ППО їх знешкодили, повідомив згодом міський голова Андрій Садовий.