Сили ППО знешкодили два "Кинджали", що летіли у напрямку Львова - мер
Київ • УНН
За словами мера Львова, cтаном на цю хвилину інформації про руйнування чи постраждалих немає. Міські служби обстежують територію громади.
Ворог запустив у напрямку Львова два "Кинджали", сили ППО їх знешкодили. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає УНН.
Близько 14:40 в напрямку Львова летіли два ворожі "Кинжали". Сили ППО їх знешкодили. Це титанічна робота. Дякуємо нашим захисникам за захист!
За словами мера Львова, cтаном на цю хвилину інформації про руйнування чи постраждалих немає. Міські служби обстежують територію громади.
Якщо маєте важливу інформацію — повідомляйте на Гарячу лінію міста
У Львові було чутно роботу ППО на тлі загрози "Кинджалів" - мер11.02.26, 14:57 • 1356 переглядiв