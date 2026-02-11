$43.090.06
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Сили ППО знешкодили два "Кинджали", що летіли у напрямку Львова - мер

Київ • УНН

За словами мера Львова, cтаном на цю хвилину інформації про руйнування чи постраждалих немає. Міські служби обстежують територію громади.

Сили ППО знешкодили два "Кинджали", що летіли у напрямку Львова - мер

Ворог запустив у напрямку Львова два "Кинджали", сили ППО їх знешкодили. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає УНН.

Близько 14:40 в напрямку Львова летіли два ворожі "Кинжали". Сили ППО їх знешкодили. Це титанічна робота. Дякуємо нашим захисникам  за захист! 

- повідомив Садовий.

За словами мера Львова, cтаном на цю хвилину інформації про руйнування чи постраждалих немає. Міські служби обстежують територію громади.

Якщо маєте важливу інформацію — повідомляйте на Гарячу лінію міста 

- резюмував Садовий.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Х-47М2 «Кинджал»
Андрій Садовий
Львів