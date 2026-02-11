Сили ППО знешкодили два "Кинджали", що летіли у напрямку Львова - мер

Ворог запустив у напрямку Львова два "Кинджали", сили ППО їх знешкодили. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає УНН.

Близько 14:40 в напрямку Львова летіли два ворожі "Кинжали". Сили ППО їх знешкодили. Це титанічна робота. Дякуємо нашим захисникам за захист! - повідомив Садовий.

За словами мера Львова, cтаном на цю хвилину інформації про руйнування чи постраждалих немає. Міські служби обстежують територію громади.

Якщо маєте важливу інформацію — повідомляйте на Гарячу лінію міста - резюмував Садовий.

У Львові було чутно роботу ППО на тлі загрози "Кинджалів" - мер