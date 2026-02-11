Силы ПВО обезвредили два "Кинжала", летевших в направлении Львова - мэр

$43.090.06
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11:56 • 5886 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
09:46 • 12102 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
09:00 • 21908 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 21093 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 36087 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 36723 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 32496 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 32192 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 25650 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Директор национальной разведки США Тулси Габбард расформировывает спецгруппу по изучению иностранного влияния11 февраля, 04:40 • 13153 просмотра
Капитан судна NewNew Polar Bear не признал вину по делу о повреждении кабелей в Балтийском море11 февраля, 05:23 • 17226 просмотра
Американские прокуроры не смогли предъявить обвинения законодателям-демократам за призыв к военным11 февраля, 05:38 • 13190 просмотра
"В военное время это не бытовая коррупция": Генпрокурор Кравченко сообщил о разоблачении схемы на 2,6 млн грн в главном военном госпиталеVideo11 февраля, 07:17 • 17074 просмотра
Украинка найдена мертвой в парке в Берлине: подозреваемый в убийстве задержанVideo11 февраля, 07:49 • 12475 просмотра
публикации
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат13:50 • 1258 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto12:28 • 5712 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить10:54 • 10694 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
09:00 • 21924 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 38027 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов12:28 • 3122 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ08:43 • 8132 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 28792 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 30317 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 29454 просмотра
Силы ПВО обезвредили два "Кинжала", летевших в направлении Львова - мэр

Киев • УНН

 • 658 просмотра

По словам мэра Львова, по состоянию на эту минуту информации о разрушениях или пострадавших нет. Городские службы обследуют территорию громады.

Силы ПВО обезвредили два "Кинжала", летевших в направлении Львова - мэр

Враг запустил в направлении Львова два "Кинжала", силы ПВО их обезвредили. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает УНН.

Около 14:40 в направлении Львова летели два вражеских "Кинжала". Силы ПВО их обезвредили. Это титаническая работа. Спасибо нашим защитникам за защиту!

- сообщил Садовый.

По словам мэра Львова, по состоянию на эту минуту информации о разрушениях или пострадавших нет. Городские службы обследуют территорию громады.

Если у вас есть важная информация — сообщайте на Горячую линию города

- резюмировал Садовый.

Антонина Туманова

