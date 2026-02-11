Силы ПВО обезвредили два "Кинжала", летевших в направлении Львова - мэр
Киев • УНН
По словам мэра Львова, по состоянию на эту минуту информации о разрушениях или пострадавших нет. Городские службы обследуют территорию громады.
Враг запустил в направлении Львова два "Кинжала", силы ПВО их обезвредили. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает УНН.
Около 14:40 в направлении Львова летели два вражеских "Кинжала". Силы ПВО их обезвредили. Это титаническая работа. Спасибо нашим защитникам за защиту!
