Силы ПВО обезвредили два "Кинжала", летевших в направлении Львова - мэр

Враг запустил в направлении Львова два "Кинжала", силы ПВО их обезвредили. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает УНН.

Около 14:40 в направлении Львова летели два вражеских "Кинжала". Силы ПВО их обезвредили. Это титаническая работа. Спасибо нашим защитникам за защиту! - сообщил Садовый.

По словам мэра Львова, по состоянию на эту минуту информации о разрушениях или пострадавших нет. Городские службы обследуют территорию громады.

Если у вас есть важная информация — сообщайте на Горячую линию города - резюмировал Садовый.

