Задержание СБУ сотрудника НАБУ на блокпосту в Сумах: в спецслужбе прокомментировали ситуацию
Киев • УНН
Сотрудники СБУ задержали работника НАБУ из-за российских контактов и отказа назвать место работы. Мужчина предоставил для проверки только данные в приложении Дія.
В Службе безопасности Украины (СБУ) прокомментировали инцидент с задержанием сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в городе Сумы. Об этом сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что в условиях полномасштабного вторжения сотрудники СБУ круглосуточно обеспечивают контрразведывательный режим на блокпостах в прифронтовых регионах нашего государства.
Сегодня на одном из блокпостов при въезде в город Сумы был обнаружен гражданин Украины, имевший ряд признаков, предусматривающих его дополнительную проверку. Мужчина является выходцем с временно оккупированных территорий, не назвал место своей работы, в подтверждение личности показал только страницу из "Дії", а при анализе его контактов был обнаружен ряд российских номеров
Указывается, что, действуя в соответствии с четкими инструкциями и алгоритмами для подобных случаев, сотрудники СБУ, задачей которых является выявление подозрительных лиц, направляющихся в прифронтовой регион, инициировали усиленную проверку указанного мужчины.
"СБУ работает исключительно в рамках действующего законодательства и соблюдает все алгоритмы, созданные для обеспечения безопасности граждан Украины и наших военных, выполняющих боевые задачи на сумском направлении. Любые манипуляции по этому поводу недопустимы", - добавили в спецслужбе.
Напомним
В воскресенье, 15 марта, НАБУ сообщило о задержании своего сотрудника работниками СБУ в Сумах. По данным агентства, одной из причин задержания стал тот факт, что его родители проживают на оккупированной территории.
