Задержание СБУ сотрудника НАБУ на блокпосту в Сумах: в спецслужбе прокомментировали ситуацию

В Службе безопасности Украины (СБУ) прокомментировали инцидент с задержанием сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в городе Сумы. Об этом сообщает УНН.

Отмечается, что в условиях полномасштабного вторжения сотрудники СБУ круглосуточно обеспечивают контрразведывательный режим на блокпостах в прифронтовых регионах нашего государства.

Сегодня на одном из блокпостов при въезде в город Сумы был обнаружен гражданин Украины, имевший ряд признаков, предусматривающих его дополнительную проверку. Мужчина является выходцем с временно оккупированных территорий, не назвал место своей работы, в подтверждение личности показал только страницу из "Дії", а при анализе его контактов был обнаружен ряд российских номеров