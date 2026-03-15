Затримання СЬУ працівника НАБУ на блокпосту в Сумах: у спецслужбі прокоментували ситуацію
Київ • УНН
Співробітники СБУ затримали працівника НАБУ через російські контакти та відмову назвати місце роботи. Чоловік надав для перевірки лише дані в застосунку Дія.
У Службі безпеки України (СБУ) прокоментували інцидент із затриманням працівника Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у місті Суми. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що в умовах повномасштабного вторгнення співробітники СБУ цілодобово забезпечують контррозвідувальний режим на блокпостах у прифронтових регіонах нашої держави.
Сьогодні на одному із блокпостів при вʼїзді у місто Суми було виявлено громадянина України, який мав низку ознак, що передбачали його додаткову перевірку. Чоловік є вихідцем із тимчасово окупованих територій, не назвав місце своєї роботи, на підтвердження особистості показав лише сторінку із "Дії", а під час аналізу його контактів було виявлено низку російських номерів
Вказується, що, діючи відповідно до чітких інструкцій та алгоритмів для подібних випадків, співробітники СБУ, завданням яких є виявляти підозрілих осіб, що прямують у прифронтовий регіон, ініціювали посилену перевірку зазначеного чоловіка.
"СБУ працює виключно у рамках діючого законодавства та дотримується усіх алгоритмів, створених для забезпечення безпеки громадян України та наших військових, які виконують бойові завдання на сумському напрямку. Будь-які маніпуляції з цього приводу є неприпустимими", - додали у спецслужбі.
Нагадаємо
У неділю, 15 березня, НАБУ повідомило про затримання свого співробітника працівниками СБУ в Сумах. За даними агентства, однією з причин затримання став той факт, що його батьки проживають на окупованій території.
