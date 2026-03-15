Гороскоп на 16 - 22 березня - коли почнеться новий астрологічний рік
Ізраїль готує масштабну військову кампанію проти Ірану на три тижні - CNN
Франція голосує на місцевих виборах - результат може вплинути на битву за Єлисейський палац
Київ запровадив санкції проти причетних до виробництва "Комети" та "Орєшніка", а також паралімпійців рф
Остання людина, від якої нам потрібна допомога, це Зеленський - Трамп
ЄС продовжив ще на пів року персональні санкції за агресію проти України
Нетаньягу ініціював переговори із Зеленським для обговорення співпраці щодо перехоплення іранських дронів - ЗМІ
Нафтогаз та МЗС розкрили дипломатам 31 країни наслідки атак на "Дружбу"
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному
Затримання СЬУ працівника НАБУ на блокпосту в Сумах: у спецслужбі прокоментували ситуацію

Київ • УНН

 • 340 перегляди

Співробітники СБУ затримали працівника НАБУ через російські контакти та відмову назвати місце роботи. Чоловік надав для перевірки лише дані в застосунку Дія.

У Службі безпеки України (СБУ) прокоментували інцидент із затриманням працівника Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у місті Суми. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що в умовах повномасштабного вторгнення співробітники СБУ цілодобово забезпечують контррозвідувальний режим на блокпостах у прифронтових регіонах нашої держави.

Сьогодні на одному із блокпостів при вʼїзді у місто Суми було виявлено громадянина України, який мав низку ознак, що передбачали його додаткову перевірку. Чоловік є вихідцем із тимчасово окупованих територій, не назвав місце своєї роботи, на підтвердження особистості показав лише сторінку із "Дії", а під час аналізу його контактів було виявлено низку російських номерів

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що, діючи відповідно до чітких інструкцій та алгоритмів для подібних випадків, співробітники СБУ, завданням яких є виявляти підозрілих осіб, що прямують у прифронтовий регіон, ініціювали посилену перевірку зазначеного чоловіка.

"СБУ працює виключно у рамках діючого законодавства та дотримується усіх алгоритмів, створених для забезпечення безпеки громадян України та наших військових, які виконують бойові завдання на сумському напрямку. Будь-які маніпуляції з цього приводу є неприпустимими", - додали у спецслужбі.

Нагадаємо

У неділю, 15 березня, НАБУ повідомило про затримання свого співробітника працівниками СБУ в Сумах. За даними агентства, однією з причин затримання став той факт, що його батьки проживають на окупованій території.

Вадим Хлюдзинський

КриміналПодії
Воєнний стан
Війна в Україні
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України
Україна
Суми