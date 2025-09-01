Задержание подозреваемого в убийстве Парубия: Нацполиция показала первые фото

Нацполиция опубликовала первые фотографии с задержания подозреваемого в убийстве нардепа, экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, передает УНН.

Убийство Парубия во Львове: задержанному готовят подозрение

Дополнение

В Хмельницкой области задержан подозреваемый в убийстве Андрея Парубия.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега.

Контекст

30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Полиция сообщала, что в Парубия было произведено около 8 выстрелов.

Правоохранители рассматривают различные версии убийства бывшего спикера ВР Андрея Парубия. Сейчас отсутствуют данные, связывающие это преступление с убийством Ирины Фарион.

Также полиция Львовщины анализирует, поступали ли угрозы убитому нардепу Андрею Парубию.

В 2014 году Парубий попадал в список на ликвидацию за деятельность секретаря СНБО.

Справка

Андрей Парубий - народный депутат Верховной Рады 6, 7, 8 и 9 созывов, экс-глава Верховной Рады и экс-секретарь СНБО.

В 2016 году Парубия избрали главой Верховной Рады вместо Владимира Гройсмана, которого назначили премьер-министром Украины.

Был секретарем СНБО с февраля по август 2014 года.

Против Парубия в том же году было совершено покушение с использованием боевой гранаты. Впоследствии в МВД сообщили, что покушение готовил сотрудник УГО времен Януковича.

В 2013-2014 году во время Революции Достоинства был комендантом Майдана, руководителем Самообороны Майдана.