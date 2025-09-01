Убийство Парубия во Львове: задержанному готовят подозрение
Киев • УНН
Во Львовской областной прокуратуре готовят сообщение о подозрении вероятному убийце нардепа Андрея Парубия. Продолжаются следственные действия.
Задержанному предполагаемому убийце нардепа Андрея Парубия готовится сообщение о подозрении. Об этом журналисту УНН сообщили во Львовской областной прокуратуре.
"Продолжаются следственные действия. Сообщение о подозрении готовится", - сообщили в прокуратуре.
Дополнение
На Хмельнитчине задержан подозреваемый в убийстве Андрея Парубия.
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега.
Контекст
30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Полиция сообщала, что в Парубия было произведено около 8 выстрелов.
Правоохранители рассматривают различные версии убийства бывшего спикера ВР Андрея Парубия. В настоящее время отсутствуют данные, связывающие это преступление с убийством Ирины Фарион.
Также полиция Львовщины анализирует, поступали ли угрозы убитому нардепу Андрею Парубию.
В 2014 году Парубий попадал в список на ликвидацию за деятельность секретаря СНБО.
Справка
Андрей Парубий - народный депутат Верховной Рады 6, 7, 8 и 9 созывов, экс-глава Верховной Рады и экс-секретарь СНБО.
В 2016 году Парубия избрали главой Верховной Рады вместо Владимира Гройсмана, которого назначили премьер-министром Украины.
Был секретарем СНБО с февраля по август 2014 года.
Против Парубия в том же году было совершено покушение с использованием боевой гранаты. Впоследствии в МВД сообщили, что покушение готовил сотрудник УГО времен Януковича.
В 2013-2014 году во время Революции Достоинства был комендантом Майдана, руководителем Самообороны Майдана.