Затримання підозрюваного у вбивстві Парубія: Нацполіція показала перші фото
Київ • УНН
Нацполіція опублікувала перші фотографії із затримання підозрюваного у вбивстві нардепа, ексголови Верховної Ради Андрія Парубія. Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський, передає УНН.
Доповнення
На Хмельниччині затримано підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі.
Контекст
30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Поліція повідомляла, що у Парубія було здійснено близько 8 пострілів.
Правоохоронці розглядають різні версії вбивства колишнього спікера ВР Андрія Парубія. Наразі відсутні дані, що пов'язують цей злочин зі вбивством Ірини Фаріон.
Також поліція Львівщини аналізує, чи надходили погрози вбитому нардепу Андрію Парубію.
У 2014 році Парубій потрапляв у список на ліквідацію за діяльність секретаря РНБО.
Довідково
Андрій Парубій - народний депутат Верховної Ради 6, 7, 8 і 9 скликань, ексголова Верховної Ради та екссекретар РНБО.
У 2016 році Парубія обрали головою Верховної Ради замість Володимира Гройсмана, якого призначили прем’єр-міністром України.
Був секретарем РНБО з лютого по серпень 2014 року.
Проти Парубія того ж року був скоєний замах з використанням бойової гранати. Згодом у МВС повідомили, що замах готував співробітник УДО часів Януковича.
У 2013-2014 році під час Революції Гідності був комендантом Майдану, керівником Самооборони Майдану.