Ексклюзив
06:45 • 3386 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
06:45 • 3848 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому готують підозру
05:46 • 10088 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
05:39 • 11803 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 19239 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 19037 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 50916 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 88305 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 99159 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 112994 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Затримання підозрюваного у вбивстві Парубія: Нацполіція показала перші фото

Київ

 • 990 перегляди

Нацполіція показала перші фото із затримання підозрюваного у вбивстві нардепа Андрія Парубія. Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

Затримання підозрюваного у вбивстві Парубія: Нацполіція показала перші фото

Нацполіція опублікувала перші фотографії із затримання підозрюваного у вбивстві нардепа, ексголови Верховної Ради Андрія Парубія. Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський, передає УНН.

Вбивство Парубія у Львові: затриманому готують підозру01.09.25, 09:45 • 3844 перегляди

Доповнення

На Хмельниччині затримано підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі.

Контекст

30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Поліція повідомляла, що у Парубія було здійснено близько 8 пострілів.

Правоохоронці розглядають різні версії вбивства колишнього спікера ВР Андрія Парубія. Наразі відсутні дані, що пов'язують цей злочин зі вбивством Ірини Фаріон.

Також поліція Львівщини аналізує, чи надходили погрози вбитому нардепу Андрію Парубію.

У 2014 році Парубій потрапляв у список на ліквідацію за діяльність секретаря РНБО.

Довідково

Андрій Парубій - народний депутат Верховної Ради 6, 7, 8 і 9 скликань, ексголова Верховної Ради та екссекретар РНБО.

У 2016 році Парубія обрали головою Верховної Ради замість Володимира Гройсмана, якого призначили прем’єр-міністром України.

Був секретарем РНБО з лютого по серпень 2014 року.

Проти Парубія того ж року був скоєний замах з використанням бойової гранати. Згодом у МВС повідомили, що замах готував співробітник УДО часів Януковича.

У 2013-2014 році під час Революції Гідності був комендантом Майдану, керівником Самооборони Майдану.

Анна Мурашко

СуспільствоПолітикаКримінал та НП
Андрій Парубій
Національна поліція України