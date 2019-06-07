Запрета стрелять для военных не будет, а для снятия блокады Донбасса нужно выполнить условия - спикер Зеленского

ukru
Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 25756 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 47096 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 64388 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117258 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110244 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136851 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144462 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130052 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130128 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131303 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 68771 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 66249 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

13:56 • 28768 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

15:14 • 58349 просмотра
Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

16:42 • 43824 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

15:14 • 58349 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 117258 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 146548 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 158647 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 217338 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

15:09 • 22094 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

13:56 • 28768 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 66249 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 68771 просмотра
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 124867 просмотра
Актуальное
Запрета стрелять для военных не будет, а для снятия блокады Донбасса нужно выполнить условия - спикер Зеленского

Запрета стрелять для военных не будет, а для снятия блокады Донбасса нужно выполнить условия - спикер Зеленского

Киев  •  УНН

 • 15061 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Полного запрета стрелять для вийськовслужбовцив на Донбассе - не будет, а снятие экономической блокады с оккупированной территории Донецкой и Луганской произойдет лишь при определенных условиях. Об этом в эфире программы "Право на власть" сказала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, комментируя итоги переговоров 5 июня в Минске по Донбасса, передает УНН.

“Вроде Леонид Данилович (Кучма — ред) заявил, что украинские военные не могут стрелять в ответ на обстрелы. Мне кажется, что ни один президент не может такого пожелать своей стране. Я не знаю, откуда происходит это, но мы сегодня говорили с Леонидом Даниловичем и он сказал, что это просто вырвана фраза из контекста. Во-первых, все объяснения состояла в том, что обязательства о прекращении огня прописаны в Минских договоренностях. Однако, обязательно, на взаимных обязательствах. Украина не может только со своей стороны прекратить обстрелы. Это просто невозможно. О чем конкретно шла речь? О том, что очень часто украинские военные попадают на провокации, когда стреляют из жилого дома, с детского сада, школы, из больницы, с любого места, где находятся гражданские люди. И после этого начинаются обстрелы этого дома. Таким образом гибнут наши люди, наши украинцы. Поэтому речь шла о том, чтобы не поддаваться на провокации”, — сказала пресс-секретарь президента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кучма объяснил инициативу “не стрелять в ответ”

Мендель добавила, что на сегодня “мы должны говорить о том, что должны перейти в курс прагматической и спокойной дипломатии. И в центре этой дипломатии должно быть самое важное — ценность человеческой жизни. И что собственно пытается сделать президент Владимир Зеленский, это то чтобы начать заново, восстановить минский процесс, который просто зашел в тупик”.

В частности, пресс-секретарь Зеленского прокомментировала информацию о снятии экономической блокады с оккупированного Донбасса.

“В 2017 году были введены эти ограничения на торговлю с оккупированными территориями. И именно это произошло по нескольким причинам. Из них главные — это то, что там появилась рублевая зона и потому, что там происходило псевдонационализация, когда отобрали и государственные, и частные предприятия, и обычную частную собственность людей, которые там жили. Мы не можем просто сейчас говорить о снятии этих ограничений, если не будут выполнены условия, когда не будет снят рублевую зону и не будет отменено так называемую псевдонационализацию”, — сказала Мендель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Зеленского назвали условие для снятия экономической блокады Донбасса

Пресс-секретарь президента акцентировала внимание на том, что во время Минских переговоров должно учитываться украинская позиция, и все стороны должны выполнять определенные обязательства, а не только Украины.

“Когда идет минский процесс, ведутся переговоры, то, конечно, включается позиция и Украины, и что обязательно сделать Россия. Мы же не можем требовать исключительно от себя. Но очень жаль, что пока мы находились в Брюсселе (первый зарубежный визит президента Зеленского. — ред.), Были сманипулированы эти основные месседжи. И мне кажется, что какие-то политические партии просто пытаются выиграть какие-то политические выгоды для себя перед выборами в парламент. И очень обидно, что это делается за счет таких мучительных тем, как война. Потому что здесь у нас нет противоречий. Ни у власти, которая была 5 лет и не смогла ничего сделать, ни у власти, которая пришла и собирается что-то делать. У нас одинаковые красные линии — нельзя говорить о том, что будет изменена территориальная целостность Украины, Крым — это Украина, Донбасс — это Украина”, — отметила Мендель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дорожную карту Зеленского по Минске не обнародуют до 19 июня

Как сообщал УНН, в Минске во время переговоров по Донбасса стороны договорились объявить режим тишины в Станице Луганской с 10 июня.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады в Донбассе. Как сообщил спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, это предложение было сделано Леонидом Кучмой.

Позже Порошенко потребовал от Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса.

А генпрокурор Юрий Луценко заявил, что торговля с предприятиями на оккупированных территориях возможна только при их регистрации и уплате налогов в Украине, как это было до 2017 года.

При этом, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма заявил, что на сегодня нет экономических блокады оккупированного Донбасса со стороны Украины, однако есть временные ограничения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы