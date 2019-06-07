Заборони стріляти для військових не буде, а для зняття блокади Донбасу треба виконати умови - речниця Зеленського

“Начебто Леонід Данилович (Кучма — ред) заявив, що українські військові не можуть стріляти у відповідь на обстріли. Мені здається, що жоден президент не може такого побажати своїй країні. Я не знаю, звідки походить це, але ми сьогодні говорили з Леонідом Даниловичем і він сказав, що це просто вирвана фраза з контексту. По-перше, все пояснення полягало в тому, що зобов’язання про припинення вогню прописані в Мінських домовленостях. Однак обов’язково на взаємних зобов’язаннях. Україна не може лише зі свого боку припинити обстріли. Це просто неможливо. Про що конкретно йшлося? Про те, що дуже часто українські військові потрапляють на провокації, коли стріляють з житлового будинку, з дитсадка, зі школи, з лікарні, з будь-якого місця, де перебувають цивільні люди. І після цього починаються обстріли цього будинку. Таким чином гинуть наші люди, наші українці. Тож ішлося про те, щоби не піддаватися на провокації”, — сказала речниця президента.

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Мендель додала, що на сьогодні “ми маємо говорити про те, що маємо перейти у курс прагматичної і спокійної дипломатії. І в центрі цієї дипломатії має бути найважливіше — цінність людського життя. І що власне намагається зробити президент Володимир Зеленський, це те щоб розпочати заново, відновити мінський процес, який просто зайшов у глухий кут”.

Зокрема, прес-секретарка Зеленського прокоментувала інформацію щодо зняття економічної блокади з окупованого Донбасу.

“У 2017 році були введені ці обмеження на торгівлю з окупованими територіями. І власне це сталося з кількох причин. З них головні — це те, що там з’явилася рубльова зона і через те, що там відбувалася псевдонаціоналізація, коли відібрали і державні, і приватні підприємства, і звичайну приватну власність людей, які там жили. Ми не можемо просто зараз говорити про зняття цих обмежень, якщо не будуть виконані умови, коли не буде знято рубльову зону і не буде скасовано так звану псевдонаціоналізацію”, — сказала Мендель.

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Речниця президента акцентувала увагу на тому, що під час Мінських переговорів має враховуватися українська позиція, і всі сторони мають виконувати певні зобов’язання, а не лише Україна.

“Коли триває мінський процес, ведуться переговори, то, звісно, включається позиція і України, і що має обов’язково зробити Росія. Ми ж не можемо вимагати винятково від себе. Але нам дуже прикро, що поки ми перебували в Брюсселі (перший закордонний візит президента Зеленського. — ред.), були зманіпульовані оці основні меседжі. І мені здається, що якісь політичні партії просто намагаються виграти якісь політичні вигоди для себе перед виборами до парламенту. І дуже образливо, що це робиться за рахунок таких болісних тем, як війна. Тому що тут у нас немає суперечливостей. Ні у влади, яка була 5 років і не змогла нічого зробити, ні у влади, яка прийшла і збирається щось робити. У нас однакові червоні лінії — не можна говорити про те, що буде змінена територіальна цілісність України, Крим — це Україна, Донбас — це Україна”, — зазначила Мендель.

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Як повідомляв УНН, у Мінську під час переговорів щодо Донбасу сторони домовилися оголосити режим тиші у Станиці Луганській з 10 червня.

Нагадаємо, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях на наступному засіданні розгляне питання про зняття економічної блокади на Донбасі. Як повідомив спецпредставник глави ОБСЄ Мартін Сайдік, ця пропозиція була зроблена Леонідом Кучмою.

Пізніше Порошенко зажадав від Зеленського пояснень про можливе зняття блокади Донбасу.

А генпрокурор Юрій Луценко заявив, що торгівля з підприємствами на окупованих територіях можлива лише при їх реєстрації і сплаті податків в Україні, як це було до 2017 року.

При цьому, очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма заявив, що на сьогодні нема економічної блокади окупованого Донбасу з боку України, однак є тимчасові обмеження.