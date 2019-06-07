Заборони стріляти для військових не буде, а для зняття блокади Донбасу треба виконати умови - речниця Зеленського

ukru
17:51 • 29858 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

16:18 • 67131 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

15:05 • 71723 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 72558 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 58124 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 91561 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 148256 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 166494 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 153900 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 238609 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.5 м/с
58 %
756 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 59452 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

22 березня, 10:49 • 69499 перегляди
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

22 березня, 11:36 • 72620 перегляди
У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

22 березня, 12:51 • 65124 перегляди
20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

16:36 • 43766 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 155821 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 238609 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 203454 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 188621 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 155517 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 32544 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 32443 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 59452 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 35712 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 72207 перегляди
Актуальне
Заборони стріляти для військових не буде, а для зняття блокади Донбасу треба виконати умови - речниця Зеленського

Заборони стріляти для військових не буде, а для зняття блокади Донбасу треба виконати умови - речниця Зеленського

Київ • УНН

 • 15069 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. Повної заборони стріляти для військовслужбовців на Донбасі - не буде, а зняття економічної блокади з окупованою територією Донецької та Луганської відбудеться лише за певних умов. Про це в ефірі програми "Право на владу" сказала прес-секретар президента України Юлія Мендель, коментуючи підсумки переговорів 5 червня у Мінську щодо Донбасу, передає УНН.

“Начебто Леонід Данилович (Кучма — ред) заявив, що українські військові не можуть стріляти у відповідь на обстріли. Мені здається, що жоден президент не може такого побажати своїй країні. Я не знаю, звідки походить це, але ми сьогодні говорили з Леонідом Даниловичем і він сказав, що це просто вирвана фраза з контексту. По-перше, все пояснення полягало в тому, що зобов’язання про припинення вогню прописані в Мінських домовленостях. Однак обов’язково на взаємних зобов’язаннях. Україна не може лише зі свого боку припинити обстріли. Це просто неможливо. Про що конкретно йшлося? Про те, що дуже часто українські військові потрапляють на провокації, коли стріляють з житлового будинку, з дитсадка, зі школи, з лікарні, з будь-якого місця, де перебувають цивільні люди. І після цього починаються обстріли цього будинку. Таким чином гинуть наші люди, наші українці. Тож ішлося про те, щоби не піддаватися на провокації”, — сказала речниця президента.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кучма пояснив ініціативу “не стріляти у відповідь”

Мендель додала, що на сьогодні “ми маємо говорити про те, що маємо перейти у курс прагматичної і спокійної дипломатії. І в центрі цієї дипломатії має бути найважливіше — цінність людського життя. І що власне намагається зробити президент Володимир Зеленський, це те щоб розпочати заново, відновити мінський процес, який просто зайшов у глухий кут”.

Зокрема, прес-секретарка Зеленського прокоментувала інформацію щодо зняття економічної блокади з окупованого Донбасу.

“У 2017 році були введені ці обмеження на торгівлю з окупованими територіями. І власне це сталося з кількох причин. З них головні — це те, що там з’явилася рубльова зона і через те, що там відбувалася псевдонаціоналізація, коли відібрали і державні, і приватні підприємства, і звичайну приватну власність людей, які там жили. Ми не можемо просто зараз говорити про зняття цих обмежень, якщо не будуть виконані умови, коли не буде знято рубльову зону і не буде скасовано так звану псевдонаціоналізацію”, — сказала Мендель.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Зеленського назвали умову для зняття економічної блокади Донбасу

Речниця президента акцентувала увагу на тому, що під час Мінських переговорів має враховуватися українська позиція, і всі сторони мають виконувати певні зобов’язання, а не лише Україна.

“Коли триває мінський процес, ведуться переговори, то, звісно, включається позиція і України, і що має обов’язково зробити Росія. Ми ж не можемо вимагати винятково від себе. Але нам дуже прикро, що поки ми перебували в Брюсселі (перший закордонний візит президента Зеленського. — ред.), були зманіпульовані оці основні меседжі. І мені здається, що якісь політичні партії просто намагаються виграти якісь політичні вигоди для себе перед виборами до парламенту. І дуже образливо, що це робиться за рахунок таких болісних тем, як війна. Тому що тут у нас немає суперечливостей. Ні у влади, яка була 5 років і не змогла нічого зробити, ні у влади, яка прийшла і збирається щось робити. У нас однакові червоні лінії — не можна говорити про те, що буде змінена територіальна цілісність України, Крим — це Україна, Донбас — це Україна”, — зазначила Мендель.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дорожню карту Зеленського по Мінську не оприлюднять до 19 червня

Як повідомляв УНН, у Мінську під час переговорів щодо Донбасу сторони домовилися оголосити режим тиші у Станиці Луганській з 10 червня.

Нагадаємо, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях на наступному засіданні розгляне питання про зняття економічної блокади на Донбасі. Як повідомив спецпредставник глави ОБСЄ Мартін Сайдік, ця пропозиція була зроблена Леонідом Кучмою.

Пізніше Порошенко зажадав від Зеленського пояснень про можливе зняття блокади Донбасу.

А генпрокурор Юрій Луценко заявив, що торгівля з підприємствами на окупованих територіях можлива лише при їх реєстрації і сплаті податків в Україні, як це було до 2017 року.

При цьому, очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма заявив, що на сьогодні нема економічної блокади окупованого Донбасу з боку України, однак є тимчасові обмеження.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,172.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,995.96