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Уперше засідання робочих груп ТКГ пройшли конструктивно - Кучма

Уперше засідання робочих груп ТКГ пройшли конструктивно - Кучма

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Засідання робочих груп у рамках Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях вперше пройшли конструктивно. Про це заявив очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма у Мінську 5 червня, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

“Вперше засідання робочих груп пройшли конструктивно. Всі сторони хотіли знайти рішення. Тон дискусії був зовсім іншим, ніж це було досі. Ми приїхали з дорожньою картою від Президента України. Меседжі були такі, що Глава держави справді хоче, щоб у тому регіоні був мир. На засіданні Тристоронньої контактної групи я висловив ті побажання, які почув від Президента. Мені здається, всі почули, що українська сторона і протилежна сторона хочуть вирішувати ці проблеми. Тому була довіра одне до одного”, — зазначив Леонід Кучма.

За його словами, під час засідань обговорювалися питання обміну військовополоненими.

“Я не можу сказати, що завтра ці питання принципово вирішаться. Але чітко знаю, що вони почнуть вирішуватися. Також порушувалося питання наших моряків. Я також переконаний, що рух буде у цьому напрямку”, — наголосив голова української делегації.

Також Леонід Кучма повідомив, що ТКГ обговорювала проблеми безпеки. Однією з домовленостей стало зазначення не лише часу початку “режиму тиші”, а й механізму його запровадження.

“Це принципово. Бо жодна сторона не хотіла ставити себе в незручне становище, щоб потім відповідати за це. А сьогодні ми перед усім світом повинні показати, що хочемо цього „режиму тиші“. Має бути записано, щоб не стріляти у відповідь, а також запроваджена заборона на обстріл громадських об’єктів — шкіл, дитячих садків. До 19 червня група повинна розробити такі пропозиції. Ми маємо 19 числа їх затвердити”, — наголосив очільник української делегації в ТКГ.

Водночас Леонід Кучма висловив сподівання, що за результатами сьогоднішньої зустрічі ТКГ стануться зрушення у вирішенні проблеми водопостачання на окупованому Донбасі.

“Ми домовилися працювати з Кабінетом Міністрів. Попередньо досягли згоди, що завтра повинна відбутися нарада у віце-прем’єр-міністра — міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка, де мають бути розглянуті економічні проблеми, які сьогодні обговорювалися”, — зазначив він.

Нагадаємо, 5 червня у Мінську відбулось засідання контактної групи щодо Донбасу.

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