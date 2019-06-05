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Впервые заседания рабочих групп ТКГ прошли конструктивно - Кучма

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июня. УНН. Заседания рабочих групп в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях впервые прошли конструктивно. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма в Минске 5 июня, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Впервые заседание рабочих групп прошли конструктивно. Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем другим, чем это было до сих пор. Мы приехали с дорожной картой от Президента Украины. Месседжи были такие, что Глава государства действительно хочет, чтобы в этом регионе был мир. На заседании Трехсторонней контактной группы я высказал те пожелания, которые услышал от Президента. Мне кажется, все услышали, что украинская сторона и обратная сторона хотят решать эти проблемы. Поэтому было доверие друг к другу", - отметил Леонид Кучма.

По его словам, во время заседаний обсуждались вопросы обмена военнопленными.

"Я не могу сказать, что завтра эти вопросы принципиально решатся. Но четко знаю, что они начнут решаться. Также поднимался вопрос наших моряков. Я также убежден, что движение будет в этом направлении", - подчеркнул глава украинской делегации.

Также Леонид Кучма сообщил, что ТКГ обсуждала проблемы безопасности. Одной из договоренностей стало указание не только времени начала "режима тишины", но и механизма его внедрения.

"Это принципиально. Поскольку ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов - школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19 числа их утвердить", - подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.

В то же время Леонид Кучма выразил надежду, что по результатам сегодняшней встречи ТКГ произойдут сдвиги в решении проблемы водоснабжения на оккупированном Донбассе.

"Мы договорились работать с Кабинетом Министров. Предварительно достигли согласия, что завтра должно состояться совещание у вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко, где должны быть рассмотрены экономические проблемы, которые сегодня обсуждались", - отметил он.

Напомним, 5 июня в Минске состоялось заседание контактной группы по Донбасса.

Украинские Национальные Новости

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