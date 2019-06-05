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Контактна група щодо Донбасу розпочала засідання у Мінську

Контактна група щодо Донбасу розпочала засідання у Мінську

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі розпочала засідання у Мінську. Про це повідомила у Facebook прес-секретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер, передає УНН.

"У Мінську почалося засідання тристоронньої контактної групи", - повідомила вона.

Україну на засіданні представляє Леонід Кучма.

Президент України Володимир Зеленський від 3 червня призначив Леоніда Кучму повноважним представником Києва у контактній групі. Раніше він вже обіймав цю посаду з 2014-го по 2018 рік.

Раніше сьогодні робочі підгрупи щодо Донбасу почали засідання у Мінську.

Додамо, Президент Володимир Зеленський зазначив, що українська делегація в Мінську нагадає про неприпустимість спроб діалогу з Україною з позиції сили. Заяву він зробив на тлі повідомлення про втрати на Донбасі - троє загиблих українських військових за добу.

Українські Національні Новини

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