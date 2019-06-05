Контактна група щодо Донбасу розпочала засідання у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі розпочала засідання у Мінську. Про це повідомила у Facebook прес-секретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер, передає УНН.
"У Мінську почалося засідання тристоронньої контактної групи", - повідомила вона.
Україну на засіданні представляє Леонід Кучма.
Президент України Володимир Зеленський від 3 червня призначив Леоніда Кучму повноважним представником Києва у контактній групі. Раніше він вже обіймав цю посаду з 2014-го по 2018 рік.
Раніше сьогодні робочі підгрупи щодо Донбасу почали засідання у Мінську.
Додамо, Президент Володимир Зеленський зазначив, що українська делегація в Мінську нагадає про неприпустимість спроб діалогу з Україною з позиції сили. Заяву він зробив на тлі повідомлення про втрати на Донбасі - троє загиблих українських військових за добу.