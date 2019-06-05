Контактная группа по Донбассу начала заседания в Минске

"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - сообщила она.

Украину на заседании представляет Леонид Кучма.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 июня назначил Леонида Кучму полномочным представителем Киева в контактной группе. Ранее он уже занимал эту должность с 2014-го по 2018 год.

Ранее сегодня рабочие подгруппы по Донбассу начали заседание в Минске.

Добавим, Президент Владимир Зеленский отметил, что украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с Украиной с позиции силы. Заявление он сделал на фоне сообщения о потерях на Донбассе - трое погибших украинских военных за сутки.